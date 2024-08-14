 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Bloomberg узнал возможную цель Ирана при ударе по Израилю

Bloomberg: Иран при ударе по Израилю может атаковать инфраструктуру Хайфы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Целью обещанного Ираном удара по Израилю может стать гражданская инфраструктура порта Хайфа, сказал источник. Также Иран может пойти на атаку интенсивнее апрельской или предпринять кибератаку, утверждает агентство

Иран во время обещанной атаки может нанести удар по гражданской инфраструктуре израильского порта Хайфа, передает Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

Таким образом, по словам собеседника агентства, Иран будет стремиться избежать большого числа жертв среди гражданского населения, которое могло бы вызвать «разрушительный» ответ со стороны Израиля.

Хайфа — город-порт на севере Израиля, третий по величине город страны после Иерусалима и Тель-Авива. Расположен на побережье Средиземного моря.

Другим вариантом, по сведениям Bloomberg, могла бы стать более интенсивная атака, чем та, которую Иран предпринял против Израиля в апреле. Тогда страна была атакована сотнями дронов и крылатых ракет. Большая часть целей была сбита Израилем и его союзниками.

США попросили союзников повлиять на Иран для деэскалации в регионе
Политика
Виды Тегерана

При подобном сценарии возможными целями Тегерана могут стать опреснительные установки на территории Израиля, военные объекты, а также ядерный реактор, пишет Bloomberg. Также Иран может начать масштабную кибератаку, которая должна «парализовать» Израиль.

Иран пригрозил Израилю ударом в ответ на убийство главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце июля. Тегеран, ливанская «Хезболла» и ХАМАС возложили ответственность за это на Израиль. Последний не подтверждал причастность к гибели Хании.

По данным источников Axios, израильская разведка считает, что Иран нанесет удар по стране до 15 августа. На этот день намечены переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Белый дом также считает, что атака произойдет на этой неделе.

США опасаются эскалации из-за возможной атаки Ирана. Вашингтон попросил союзников в регионе повлиять на Тегеран для снижения напряженности на Ближнем Востоке. Reuters также писал со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин просил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно ответить на убийство Хании, в частности, воздержаться от нападений на израильских мирных жителей.

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран Израиль Хайфа
Материалы по теме
США попросили союзников повлиять на Иран для деэскалации в регионе
Политика
Axios узнал, что Израиль ждет атаки Ирана до дня переговоров с ХАМАС
Политика
Израиль пригрозил невиданным ударом Ирану и «Хезболле»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 14 авг, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 14 авг, 17:47
Вэнс заявил, что Харрис не сможет «противостоять» ПутинуПолитика, 00:31
«Реал» в рекордный шестой раз выиграл Суперкубок УЕФАСпорт, 14 авг, 23:52
В Глушковском районе Курской области объявили обязательную эвакуациюПолитика, 14 авг, 23:51
Bloomberg узнал возможную цель Ирана при ударе по ИзраилюПолитика, 14 авг, 23:50
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14 авг, 23:48
Мбаппе забил дебютный гол за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФАСпорт, 14 авг, 23:27
США заявили о продолжении помощи ВСУ после атак на Курскую областьПолитика, 14 авг, 23:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фрегат «Штандарт» не пустили во французский порт на фестивальОбщество, 14 авг, 23:08
Россия призвала Израиль прекратить провокации у мечети Аль-АксаПолитика, 14 авг, 22:58
Украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными с РоссиейПолитика, 14 авг, 22:42
Москва призвала МАГАТЭ публично назвать ответственных за атаки на ЗАЭСПолитика, 14 авг, 22:30
Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле ГорловкиПолитика, 14 авг, 22:18
Власти Курской области предупредили о фейках об отмене медицинской помощиПолитика, 14 авг, 22:02
В Киеве в руках посетителя кафе взорвалась учебная гранатаОбщество, 14 авг, 22:00