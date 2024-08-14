Bloomberg узнал возможную цель Ирана при ударе по Израилю

Bloomberg: Иран при ударе по Израилю может атаковать инфраструктуру Хайфы

Целью обещанного Ираном удара по Израилю может стать гражданская инфраструктура порта Хайфа, сказал источник. Также Иран может пойти на атаку интенсивнее апрельской или предпринять кибератаку, утверждает агентство

Иран во время обещанной атаки может нанести удар по гражданской инфраструктуре израильского порта Хайфа, передает Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

Таким образом, по словам собеседника агентства, Иран будет стремиться избежать большого числа жертв среди гражданского населения, которое могло бы вызвать «разрушительный» ответ со стороны Израиля.

Хайфа — город-порт на севере Израиля, третий по величине город страны после Иерусалима и Тель-Авива. Расположен на побережье Средиземного моря.

Другим вариантом, по сведениям Bloomberg, могла бы стать более интенсивная атака, чем та, которую Иран предпринял против Израиля в апреле. Тогда страна была атакована сотнями дронов и крылатых ракет. Большая часть целей была сбита Израилем и его союзниками.

При подобном сценарии возможными целями Тегерана могут стать опреснительные установки на территории Израиля, военные объекты, а также ядерный реактор, пишет Bloomberg. Также Иран может начать масштабную кибератаку, которая должна «парализовать» Израиль.

Иран пригрозил Израилю ударом в ответ на убийство главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце июля. Тегеран, ливанская «Хезболла» и ХАМАС возложили ответственность за это на Израиль. Последний не подтверждал причастность к гибели Хании.

По данным источников Axios, израильская разведка считает, что Иран нанесет удар по стране до 15 августа. На этот день намечены переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Белый дом также считает, что атака произойдет на этой неделе.

США опасаются эскалации из-за возможной атаки Ирана. Вашингтон попросил союзников в регионе повлиять на Тегеран для снижения напряженности на Ближнем Востоке. Reuters также писал со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин просил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно ответить на убийство Хании, в частности, воздержаться от нападений на израильских мирных жителей.