США попросили союзников повлиять на Иран для деэскалации в регионе

США ожидают массированного удара по Израилю со стороны Ирана в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. По словам посла США в Турции, Вашингтон попросил своих региональных союзников повлиять на Тегеран для деэскалации

Виды Тегерана (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

США попросили Турцию и других региональных союзников, поддерживающих связи с Ираном, убедить Тегеран снизить напряженность на Ближнем Востоке, рассказал американский посол в Анкаре Джефф Флейк, передает Reuters.

«Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, в том числе и Турцию, убедить их [власти Ирана] пойти на деэскалацию», — сказал Флейк.

Он также рассказал, что турецкие дипломаты «делают все возможное, чтобы не допустить эскалации», добавив, что они «кажется, более уверены, чем мы, в том, что эскалации не будет». По мнению Флейка, отношения между США и Турцией сегодня «находятся в лучшем состоянии, чем когда-либо за последнее время».

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Он погиб ночью 31 июля в резиденции в Тегеране, куда прибыл на инаугурацию нового иранского президента Масуда Пезешкиана. Помимо него за последние недели погибли еще несколько высших руководителей ХАМАС.

Комментируя смерть Хании, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал долгом государства «отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики», и пригрозил Израилю «суровым наказанием». Вместе с тем Reuters ранее сообщал, что президент России Владимир Путин попросил Хаменеи сдержанно ответить на убийство Хании, в частности воздержаться от нападений на израильских мирных жителей.

Axios со ссылкой на источники сообщал, что израильское разведывательное сообщество ожидает иранской атаки до переговоров Израиля и ХАМАС, которые состоятся 15 августа. По данным Fox News от 12 августа, нападение может произойти в ближайшие 24 часа.