Белый дом предупредил о серии атак на Ближнем Востоке в ближайшее время

Иран угрожает Израилю ответным ударом из-за гибели главы политбюро ХАМАС в Тегеране. На Западе и в Израиле ожидают удара на этой неделе, по данным Fox News на 12 августа, он может быть нанесен в ближайшие 24 часа

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США разделяют позицию Израиля о том, что атака Ирана на еврейское государство может произойти на этой неделе, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает AFP.

«Мы должны быть готовы к тому, что может стать серьезной серией атак», — заявил он.

Президент США Джо Байден 12 августа провел телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы выразили нашу приверженность защите Израиля от иранской агрессии и нападений поддерживаемых Ираном террористических групп. Мы призвали Иран отказаться от его постоянных угроз военного нападения на Израиль и обсудили серьезные последствия для региональной безопасности в случае, если такое нападение произойдет», — говорится в заявлении по итогам беседы.

Иран угрожает Израилю ударом в ответ на убийство Исмаила Хании — главы политбюро ХАМАС. Он погиб ночью 31 июля в резиденции в Тегеране, куда прибыл на инаугурацию нового иранского президента Масуда Пезешкиана. Помимо него за последние недели погибли еще несколько руководителей ХАМАС.

Корпус стражей исламской революции сообщил, что Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг». Представители корпуса возложили ответственность за организацию убийства главы политбюро на Израиль и заявили о поддержке этого государства со стороны США. Тегеран пообещал отомстить за произошедшее «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом». Израиль заявлял, что готов к нападению.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что израильское разведывательное сообщество ожидает иранской атаки до переговоров Израиля и ХАМАС, которые состоятся 15 августа. По данным Fox News от 12 августа, нападение может произойти в ближайшие 24 часа.

Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что президент Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно ответить на убийство Хании, в частности, воздержаться от нападений на израильских мирных жителей.

При этом Египет и Катар — посредники в переговорах Израиля и ХАМАС — сообщили представителям еврейского государства о желании нового главы политбюро палестинской группировки Яхьи Синвара заключить сделку о прекращении огня, передает CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с этим вопросом.

Собеседник телеканала заявил, что американские чиновники дали понять израильтянам, что сделку нужно заключить сейчас для предотвращения войны в регионе. Источник отметил, что остаются непонятными намерения премьер-министра Биньямина Нетаньяху по этому вопросу. «Никто не знает, чего хочет Биби», — сказал он, использовав уменьшительно-ласкательное имя Нетаньяху.