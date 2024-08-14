В курском Глушково объявили обязательную эвакуацию
Оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково, объявил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра «Патриот». Прошу всех следовать рекомендациям», — написал он в телеграм-канале.
Глушково является административным центром Глушковского района Курской области. Согласно переписи населения 2021 года, там проживали 4785 человек.
Глушковский район граничит с Суджанским, где 6 августа украинские войска прорвали границу. В муниципалитете была объявлена добровольная эвакуация, как и в других приграничных районах, а также районах, соседствующих с Курской АЭС (находится в Курчатове). Смирнов 12 августа говорил, что вывозу подлежат 180 тыс. жителей, на тот момент уехали 121 тыс. человек.
По его данным, к тому моменту под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов, там оставались около двух тысяч человек. В Курской области ввели режим ЧС федерального значения, там и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).
В граничащий с Беловским районом Курской области Краснояружский район Белгородской закрыли въезд после эвакуации примерно 11 тыс. жителей.
По даннымМинобороны, украинская сторона потеряла за время боев в регионе 2,3 тыс. военных и почти 400 единиц техники. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил, что в операции участвуют около 12 тыс. военных со стороны Украины.
В Киеве называли целью операции усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией и пообещал «достойный ответ».
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