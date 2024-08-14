В курском Глушково объявили обязательную эвакуацию

В административном центре Глушковского района Курской области объявили обязательную эвакуацию, сообщил Смирнов. Координировать процесс будут в том числе силовики и военные. В Глушково в 2021 году проживали 4785 человек

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Оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково, объявил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра «Патриот». Прошу всех следовать рекомендациям», — написал он в телеграм-канале.

Глушково является административным центром Глушковского района Курской области. Согласно переписи населения 2021 года, там проживали 4785 человек.

Глушковский район граничит с Суджанским, где 6 августа украинские войска прорвали границу. В муниципалитете была объявлена добровольная эвакуация, как и в других приграничных районах, а также районах, соседствующих с Курской АЭС (находится в Курчатове). Смирнов 12 августа говорил, что вывозу подлежат 180 тыс. жителей, на тот момент уехали 121 тыс. человек.

По его данным, к тому моменту под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов, там оставались около двух тысяч человек. В Курской области ввели режим ЧС федерального значения, там и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

В граничащий с Беловским районом Курской области Краснояружский район Белгородской закрыли въезд после эвакуации примерно 11 тыс. жителей.

По даннымМинобороны, украинская сторона потеряла за время боев в регионе 2,3 тыс. военных и почти 400 единиц техники. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил, что в операции участвуют около 12 тыс. военных со стороны Украины.

В Киеве называли целью операции усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией и пообещал «достойный ответ».