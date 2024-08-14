В Минобороны Британии предупредили об угрозе из-за нехватки денег

Бюджет на модернизацию Вооруженных сил Великобритании хотят сократить примерно на 20%, пишет The Telegraph. Источник издания в оборонном ведомстве заявил, что это будет означать снижение безопасности и защищенности страны

Фото: Leon Neal / Getty Images

Министерству обороны Великобритании сократят бюджет примерно на 20% в этом финансовом году (до апреля 2025 года), пишет The Telegraph со ссылкой на источник в ведомстве. По данным издания, речь идет о бюджетных статьях, предусматривающих модернизацию вооруженных сил.

«Без этих инвестиций в передовые технологии вооруженные силы рискуют не только еще больше отстать от наших противников, таких как Китай и Россия, но и от союзников в лице США, — сказал собеседник The Telegraph. — Это сократит боеспособность наших вооруженных сил и будет означать, что Великобритания станет менее безопасной и защищенной».

Ожидается, что под сокращение попадут сотни рабочих мест, под угрозой также находится проект Minerva по выводу в космос новых разведывательных спутников, пишет издание.

Как уточнила The Telegraph, чиновников предупредили о 20-процентном сокращении на модернизацию во время избирательной кампании на фоне прогнозов о победе лейбористов. Представитель Минобороны назвал информацию некорректной. Он заверил, что лейбористское правительство обеспечит расходы на оборону в размере 2,5% ВВП в ближайшем будущем. Сейчас показатель находится на уровне около 2,3%.

Ранее глава британского Минфина Рэйчел Ривз заявляла о необходимости сэкономить £5,5 млрд, чтобы направить их на покрытие дефицита в £22 млрд. Министерство обороны в свою очередь сообщило о приверженности «развитию возможностей спутниковой разведки, наблюдения и рекогносцировки».

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак ставил цель нарастить оборонный бюджет до 2,5% ВВП. Однако 10 июля новый глава британского кабмина Кир Стармер заявил, что этот показатель достижим только при условии, когда можно себе это позволить. Он также анонсировал пересмотр оборонной стратегии государства.