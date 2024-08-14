В Минобороны Британии предупредили об угрозе из-за нехватки денег
Министерству обороны Великобритании сократят бюджет примерно на 20% в этом финансовом году (до апреля 2025 года), пишет The Telegraph со ссылкой на источник в ведомстве. По данным издания, речь идет о бюджетных статьях, предусматривающих модернизацию вооруженных сил.
«Без этих инвестиций в передовые технологии вооруженные силы рискуют не только еще больше отстать от наших противников, таких как Китай и Россия, но и от союзников в лице США, — сказал собеседник The Telegraph. — Это сократит боеспособность наших вооруженных сил и будет означать, что Великобритания станет менее безопасной и защищенной».
Ожидается, что под сокращение попадут сотни рабочих мест, под угрозой также находится проект Minerva по выводу в космос новых разведывательных спутников, пишет издание.
Как уточнила The Telegraph, чиновников предупредили о 20-процентном сокращении на модернизацию во время избирательной кампании на фоне прогнозов о победе лейбористов. Представитель Минобороны назвал информацию некорректной. Он заверил, что лейбористское правительство обеспечит расходы на оборону в размере 2,5% ВВП в ближайшем будущем. Сейчас показатель находится на уровне около 2,3%.
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак ставил цель нарастить оборонный бюджет до 2,5% ВВП. Однако 10 июля новый глава британского кабмина Кир Стармер заявил, что этот показатель достижим только при условии, когда можно себе это позволить. Он также анонсировал пересмотр оборонной стратегии государства.
Минэк поддержал введение минимальной доли электромобилей в таксопарках
Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года
Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС
Силуанов: Минфин и ЦБ перешли к обсуждению создания криптобирж
Семь трендов, которые определят рынок вина в будущем
Росреестр зафиксировал рекорд по выдаче ипотеки в Москве
Ученые выяснили, что отсутствие личностного роста приводит к деменции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов