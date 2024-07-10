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Политика ,  
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Новый британский премьер назвал условие увеличения расходов на оборону

Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Alishia Abodunde / Getty Images)

Великобритания будет тратить до 2,5% ВВП на оборону только тогда, когда сможет себе это позволить, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет Reuters.

Стармер пояснил, что выполнит свое предвыборное обещание и увеличит расходы на армию, но для начала необходимо пересмотреть оборонную стратегию государства. «Я согласен на эти 2,5% в рамках наших бюджетных правил, но сначала необходимо провести стратегический анализ», — сказал премьер.

Кто такой Кир Стармер — новый премьер-министр Великобритании
Политика
Кир Стармер

Кир Стармер — лидер партии лейбористов, которая одержала победу на всеобщих выборах в Великобритании 4 июля 2024 года. Предыдущие 14 лет в стране правила партия консерваторов.

Как пишет Reuters, Стармер «сделал финансовую осторожность краеугольным камнем своей кампании».

10 июля Стармер подтвердил, что продолжит политику предыдущего правительства в отношении Украины, которая предусматривает, что Киев может атаковать военные цели на территории России. По словам Стармера, страна вправе самостоятельно решать, как применять полученные от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow «в оборонительных целях».

Страны НАТО значительно увеличили свои траты в сфере обороны, следует из исследования Центра стратегических и международных исследований (CSIS). По оценкам экспертов, в 2024 году военные расходы стран-участниц НАТО впервые составят 2% от их совокупного ВВП.

Теги
Великобритания Кир Стармер оборона ВВП расходы
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