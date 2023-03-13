Великобритания увеличит оборонный бюджет на $6 млрд

Увеличение расходов нужно для развития ядерных сил сдерживания и восполнения запасов вооружений, переданных Украине. В канцелярии премьера сообщили, что Риши Сунак в перспективе хочет довести расходы на оборону до 2,5% ВВП

Риши Сунак (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Правительство Великобритании в ближайшие два года увеличат оборонный бюджет страны на £5 млрд ($6 млрд), говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Риши Сунака.

13 марта кабмин планирует опубликовать обновленную версию комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, где будет отражен этот пункт. Как заявили в канцелярии, увеличение расходов на оборону нужно для развития ядерных сил сдерживания, а также восполнение запасов вооружений, переданных Украине.

«За счет инвестиций в наши вооруженные силы на долгосрочную перспективу мы будем готовы к вызовам сегодняшнего дня и завтрашнего», — сказал Сунак.

Как отмечается в сообщении, в предыдущий раз Соединенное Королевство увеличило расходы на оборону в 2020 году — на £24 млрд ($28,5 млрд) в 2020 году, что стало самым большим ростом со времен холодной войны.

В канцелярии заявили также, что Сунак ставит перед собой цель нарастить военные расходы Великобритании до 2,5% ВВП. В 2022 году Британия, по данным НАТО, потратила на военные нужды 2,12%.

В 2014 году Североатлантический альянс установил для всех стран — членов НАТО целевой показатель трат на оборону в размере 2% ВВП. После начала боевых действий на Украине в блоке пообещали увеличить расходы, но, как отмечал Bloomberg, не всем странам удается этого достичь. Например, Италия, Германия и Люксембург все еще пытаются соблюдать прежние правила. В связи с этим, по данным агентства, участники могут договориться не повышать обязательства.

В отчете говорится также, что Британия намерена реагировать на геополитические угрозы — от российской военной операции на Украине до «экономического принуждения» со стороны Китая и возросшего соперничества между странами. Отмечается, что одним из приоритетов для противодействия этим угрозам станет «устранение фундаментального риска для европейской безопасности со стороны России» и «лишение Москвы какой-либо выгоды» от военных действий на Украине.

В конце этого года Великобритания, как ожидается, примет командование силами быстрого реагирования НАТО (с 1 января ими руководит Германия, сменив Францию). Это воинские подразделения, которые выделены государствами-участниками в распоряжение оперативного командования альянса и предназначены для оказания оперативной поддержки операций НАТО. Однако, как сообщило в феврале Daily Mail со ссылкой на источники в британском Минобороны, руководство блока неофициально обратилось в бундесвер — вооруженные силы ФРГ — с просьбой продлить руководство еще на год. По словам собеседников, руководство НАТО обеспокоено, что вооруженные силы Великобритании «истощены», в том числе поддержкой Украины, и в случае необходимости не смогут отреагировать на возможную «угрозу России».