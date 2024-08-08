Минобороны Британии написало поставщикам о сокращении расходов

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Министерство обороны Великобритании попросило у отраслевых поставщиков определить опции для сокращения расходов оборонного бюджета из-за «финансового давления» на нынешнее правительство, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По сведениям издания, в понедельник, 5 августа, чиновники из министерства написали своим подрядчикам письмо с запросом на предоставление вариантов, как противостоять тому, что они описали как «значительное финансовое давление в течение года».

Это может привести к задержке в реализации некоторых оборонных проектов.

При этом никаких требований министерство не выдвигает, добавил один из источников.

В письме отмечается, что министерству пришлось сделать «сложный выбор», чтобы соответствовать цели правительства тратить 2,5% ВВП на оборону. Хотя компании попросили ответить немедленно, ожидается, что обсуждения вариантов экономии будут идти в течение всего августа, добавил один из собеседников издания.

Новый британский премьер-министр Кир Стармер 10 июля заявлял, что королевство начнет тратить до 2,5% ВВП на оборону только тогда, когда сможет себе это позволить.

Стармер пояснил, что выполнит свое предвыборное обещание и увеличит расходы на армию, но для начала необходимо пересмотреть оборонную стратегию государства.