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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов рассказал о боях с ВСУ в Судже

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал о боях с ВСУ в Судже
Сюжет
Военная операция на Украине
Алаудинов заявил, что в Судже идут ежедневные бои, ВСУ не контролируют город, а активное продвижение украинских сил остановлено, несмотря на попытки «где-то просочиться»
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы Украины не контролируют Суджу, там идут активные боестолкновения, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире «Первого канала».

«Там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что это он ее реально не контролирует», — сказал он.

Командир «Ахмата» пояснил, что первая пограничная линия местами контролируется российскими силами, а в районе Суджи есть и российские, и украинские военные. Вместе с тем Алаудинов подчеркнул, что активное продвижение противника уже остановлено, хотя ВСУ «пытаются где-то просочиться». Глава города Виталий Слащев говорил 10 августа, что «Суджа наша».

«Я хочу сказать, что очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка, они через Мартыновку планировали свое дальнейшее продвижение. <…> На сегодняшний день они полностью остановлены, и там очень большое количество техники и живой силы уничтожено и уничтожается», — рассказал он.

Суджа — административный центр Суджанского района, город расположен в 9 км к востоку от границы с Украиной. Через одноименную газоизмерительную станцию идут поставки российского газа в Европу.

Мартыновка находится в 3,5 км к северо-востоку от Суджи.

Со слов командира «Ахмата», всего Украина задействовала 11 тыс. военных в ходе атаки на Курскую область. Минобороны накануне оценило потери ВСУ с начала боев на этом направлении в 2030 человек.

12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области, эвакуации из приграничных территорий подлежат 180 тыс. человек, из них 121 тыс. человек уже выехали. Президент Владимир Путин назвал главной задачей выдавливание ВСУ с российской территории, а затем прикрытие госграницы совместно с пограничными службами и пообещал «достойный ответ» Украине.

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Курская область Суджа Апты Алаудинов Военная операция на Украине
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