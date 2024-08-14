Минобороны показало кадры ударов Су-34 в курском приграничье
Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в министерстве.
Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах. Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией».
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области
ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область
«Сбер» запланировал занять 25% на рынке Крыма к концу года
Что ждет западный автопром из-за падения прибыли и продаж
Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области
ХАМАС выпустил по Израилю дальнобойные ракеты
Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»
Средние ставки по ипотеке превзошли рекорд 2022 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов