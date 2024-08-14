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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры ударов Су-34 в курском приграничье

Минобороны: истребители Су-34 нанесли удары авиабомбами с УМПК по технике ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребители Су-34 ВКС России нанесли удары по личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье в Курской области, сообщило Минобороны

Минобороны показало кадры ударов Су-34 в курском приграничье
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Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в министерстве.

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Фото:Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах. Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией».

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Су-34 истребители Курская область
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