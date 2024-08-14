Минобороны показало кадры ударов Су-34 в курском приграничье

Минобороны: истребители Су-34 нанесли удары авиабомбами с УМПК по технике ВСУ

Истребители Су-34 ВКС России нанесли удары по личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье в Курской области, сообщило Минобороны

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Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в министерстве.

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах. Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией».