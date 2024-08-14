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Политика ,  
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NYT узнала об опасениях в США из-за учений России и Китая

США обеспокоены растущим взаимодействием Москвы и Пекина в военной сфере и рассматривают гипотетические сценарии конфликта с объединенными силами России и Китая. Пекин заявлял, что сотрудничество не направлено против третьих стран
Фото: Iranian Army / ZUMA / ТАСС
Фото: Iranian Army / ZUMA / ТАСС

Растущее взаимодействие России и Китая в военной сфере вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, хотя армии обеих стран «далеки от такой же интеграции», как Вооруженные силы США с союзниками по НАТО, пишет The New York Times со ссылкой на военных экспертов.

По их мнению, российско-китайские учения в Южно-Китайском море с боевыми стрельбами стали наиболее ярким выражением сотрудничества президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, проводя их, страны «пытались бросить вызов своему главному геополитическому сопернику — Соединенным Штатам».

Маневры «Морское взаимодействие — 2024» прошли 15–17 июля в китайском порту Чжаньцзян. Как сообщали в Минобороны, экипажи должны были отработать противовоздушную оборону и задачи по спасению на море, а также провести противолодочное учение.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Из-за российско-китайских маневров в Вашингтоне есть сомнения, смогут ли США одержать победу в гипотетической войне, где будут противостоять объединенным силам Китая и России, пишет NYT. Американские военные рассматривали сценарии конфликтов с Китаем и Россией по отдельности, поскольку «совместная борьба двух ядерных государств» долгое время казалось им маловероятной.

Александр Королев, эксперт по китайско-российским отношениям в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее, считает, что Китай оказался в очень сложной геополитической ситуации, поскольку «у него на самом деле нет союзников» и без поддержки России Пекин не сможет противостоять Вашингтону.

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Помимо военной помощи, «есть еще много способов», заявила научный сотрудник по международным исследованиям в Стэнфордском университете Ориана Скайлар Мастро. Она отметила, что если США и союзники когда-либо предпримут морскую блокаду Китая, это не помешает поставкам в страну оружия, нефти и других грузов (протяженность российско-китайской границы составляет почти 4300 км). Кроме того, Россия может закрыть доступ к воздушному пространству у своих границ, особенно вблизи Японии, где у США есть базы. В сценарии затяжной войны «эта поддержка значительно усложнит задачу заставить Китай капитулировать», считает Мастро.

Китай и Россия проводят совместные военные маневры в течение двух десятилетий (по оценке South China Morning Post, за 2013–2023 годы их было 20). Пекин заявляет, что военное сотрудничество не направлено против третьих стран, и винит США в провокациях в море и воздухе вблизи Китая.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай США учения Южно-Китайское море
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