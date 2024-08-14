Воронежский губернатор заявил о большом количестве уничтоженных БПЛА ВСУ
В Воронежской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожают украинские дроны, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил он.
По словам главы региона, падение обломков привело к незначительным повреждениям отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта и возгоранию сухой растительности.
С 21:56 13 августа в регионе действует опасность атаки беспилотников. Такой же режим введен в соседних Курской области и Липецке. В Курской области также была объявлена ракетная опасность, в регионе сработала система ПВО.
За последнюю неделю в Воронежской области каждую ночь действовала угроза атаки дронов. В ночь на 7 августа беспилотник повредил фасад жилого дома, кроме того, один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА. В ночь на 11 августа, сообщил глава региона, было сбито свыше десятка дронов, в Воронеже обломками были повреждены административное здание и коммунальный объект.
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