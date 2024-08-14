В Курской области на фоне ракетной опасности сработала ПВО

Военная операция на Украине

В Курской области объявлена ракетная опасность и работает ПВО, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

В Курске около 1:30 прозвучало более пяти взрывов, передает корреспондент РБК.

Ранее в регионе также была объявлена опасность атаки БПЛА.

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