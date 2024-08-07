В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал один человек

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Один человек получил ранения в результате падения обломков беспилотника на Ленинском проспекте в Воронеже, сообщил глава региона Александр Гусев.

«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа», — написал он.

По словам губернатора, пострадавший получил непроникающие ранения, его доставили в больницу. «Он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки», — уточнил Гусев.

Атака БПЛА на Воронежскую область произошла 7 августа. Минобороны сообщило о перехвате двух дронов над регионом. В результате падения БПЛА в Воронеже повреждены дома на улице Березовая Роща и на Ленинском проспекте.

Как отметил Гусев, по последним данным, повреждены 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 автомобилей.