В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал один человек
Один человек получил ранения в результате падения обломков беспилотника на Ленинском проспекте в Воронеже, сообщил глава региона Александр Гусев.
«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа», — написал он.
По словам губернатора, пострадавший получил непроникающие ранения, его доставили в больницу. «Он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки», — уточнил Гусев.
Атака БПЛА на Воронежскую область произошла 7 августа. Минобороны сообщило о перехвате двух дронов над регионом. В результате падения БПЛА в Воронеже повреждены дома на улице Березовая Роща и на Ленинском проспекте.
Как отметил Гусев, по последним данным, повреждены 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 автомобилей.
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