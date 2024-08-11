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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов в Воронеже

Административное здание и коммунальный объект повреждены дронами в Воронеже
Сюжет
Военная операция на Украине
Этой ночью в регионе были уничтожены свыше десятка дронов ВСУ, в Воронеже из-за падения их обломков повреждены два здания, сообщил глава региона Гусев

В Воронеже из-за падения осколков сбитых беспилотников повреждены административное здание и коммунальный объект, сообщил воронежский губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Данные по повреждениям уточняются», — написал он в телеграм-канале.

Незадолго до этого Гусев сообщил, что в регионе сбиты более десятка беспилотников самолетного типа.

Режим опасности атаки дронов в области ввели около 1:00, он продолжает действовать, добавил глава региона.

Угроза атаки беспилотников также объявлена в Курской области, в Липецкой действует воздушная опасность. Власти этих регионов не сообщали об атаках БПЛА.

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Фото:vvgladkov / Telegram

В Курске этой ночью силы ПВО отразили ракетную атаку. Одна из сбитых украинских ракет упала у многоквартирного дома. В результате в девятиэтажке были выбиты стекла, несколько припаркованных рядом автомобилей загорелись. Пострадали 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

В ночь на 7 августа в Воронеже при падении дрона получил повреждения фасад верхней части жилого дома в городе, обломки еще одного дрона упали на Ленинском проспекте города — там же из-за их падения был ранен один человек.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Воронеж Воронежская область беспилотники Александр Гусев
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