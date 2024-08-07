Фасад жилого дома в Воронеже получил повреждения из-за падения дрона
В результате падения беспилотника в Воронеже получил повреждения фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА», — написал он.
Обломки еще одного дрона упали на Ленинском проспекте города. В нескольких квартирах многоквартирного дома выбило окна, были повреждены автомобили.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В ночь на 7 августа Гусев объявил об опасности атаки дронов. На момент публикации это предупреждение продолжает действовать. О возможной атаке беспилотников предупреждали и накануне.
Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении двух беспилотников над Воронежской областью.
После начала военной операции на Украине приграничные регионы России, в том числе Воронежская область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов.
29 июля после подавления беспилотника был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод, там возник пожар. По словам Гусева, возгорание ликвидировали «местными силами», пострадавших нет.
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