В ВСУ объяснили, почему дронам удается долетать до Киева

В последнее время ВСУ обнаруживают дроны в основном по звуку, без визуального контакта их трудно сбить, пояснил генерал-лейтенант Сергей Наев. В Минобороны России заявляли, что не атакуют гражданские объекты

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, объясняя, почему дронам удается долетать до Киева, заявил, что беспилотники применяют ночью, они летят очень низко, а маршруты их полета постоянно меняются. Об этом он рассказал в интервью «РБК Украина».

«Сложность сбития заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя) и определить направление их полета в ночное время довольно сложно», — пояснил Наев.

Несмотря на то что «при отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве», сложно, украинские военные пытаются справиться с этой задачей, отметил генерал. По его словам, предпочтительны комплексы, которые самостоятельно обнаруживают воздушные цели с помощью радиолокационных станций.

Российские официальные лица подтверждали применение на Украине БПЛА «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний, как утверждают украинские власти, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed, который также является дроном-камикадзе. В Иране и России эту информацию неоднократно опровергали.

Минобороны России с октября прошлого года, после взрыва на Крымском мосту, регулярно отчитывается о нанесении ракетных ударов по территории Украины, целями обстрелов ведомство называет военные и связанные с ними энергетические объекты. Министерство утверждает, что не атакует гражданские объекты. На Украине объявляется воздушная тревога, власти и СМИ сообщают о взрывах и работе ПВО.

В последний раз власти Киева сообщали о взрывах утром 11 августа. УНИАН и ТСН тогда сообщали о работе ПВО в столице, а также о взрывах в Виннице и Хмельницком. До этого мэр города Виталий Кличко рассказывал о взрывах и работе ПВО 2 августа. Тогда он говорил, что в Соломенском и Святошинском районах упали обломки.