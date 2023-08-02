В Киеве прозвучали взрывы и сработала ПВО

В Киеве, где примерно в 2:20 начала звучать воздушная тревога, слышны взрывы, сообщают УНИАН и "Суспiльне". В телеграм-канале городской военной администрации сообщается о работе ПВО как в самой столице, так и в области.

Взрывы также прозвучали в Одесской области, там тоже работает ПВО, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram. В регионе тревога примерно с 1:00.

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