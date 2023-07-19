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Politico узнала о плане ЕС выделить до €20 млрд на военную помощь Украине

Politico: ЕС может создать фонд на €20 млрд для военной помощи Украине в течение 4 лет
Сейчас ЕС берет средства на помощь Украине из Европейского фонда мира. Новый фонд могут создать для компенсации расходов стран-членов на покупку вооружений или их предоставление Киеву сроком на четыре года

В Евросоюзе могут создать специальный фонд на сумму до €20 млрд, чтобы в течение четырех лет обеспечивать потребности вооруженных сил Украины, сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов, знакомых с планом.

Средства не пойдут напрямую на закупку оружия для Киева, а будут компенсировать расходы стран-членов на ЕС на покупку или передачу вооружений Украине, а также обучение ее солдат.

Издание отмечает, что такая сумма станет «серьезным обязательством для ЕС», поскольку за последний с лишним год союз выделил на аналогичные траты €4 млрд.

Сейчас ЕС покрывает расходы на помощь Украине через Европейский фонд мира (EPF). Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в конце июня указал, что из созданного в 2021 году фонда было выделено Украине €3,6 млрд с начала конфликта, следующий транш на €500 млн пока не согласован. Еще €11 млрд было выделено странами Европы на двусторонней основе. Помимо этого, еще €2 млрд ЕС потратит на программу для предоставления боеприпасов Украине.

Боррель в то же время призвал задуматься о превращении EPF в фонд обороны Украины, чтобы оказывать ей помощь и после окончания конфликта. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила о превращении структуры в «фонд войны».

В середине июля страны G7 договорились о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, которые в том числе включают в себя военную помощь, развитие ВПК страны, обучение ее военных и т. д.

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Кремль отмечал, что спецоперация, начатая против «киевского режима», из-за его поддержки со стороны других стран фактически превратилась в «войну между Москвой и коллективным Западом». При этом Россия все равно добьется своих целей в ходе операции.

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