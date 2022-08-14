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Премьер Белоруссии сообщил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

По словам Головченко, несмотря на санкционное давление, экспорт Белоруссии в «недружественные страны» составил «немалые» $3,5 млрд за полгода, а с Запада уже поступают сигналы о готовности работать с Минском
Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной, и высказал мнение, что вскоре произойдет отрезвление у западных политиков, выступающих за ограничения. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу ОНТ.

«За полгода у нас экспорт в так называемые недружественные страны составил $3,5 млрд. Конечно, из $17 млрд нашего экспорта это немало. Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много», — заявил он.

По словам Головченко, санкции, которые Запад вводит против Белоруссии и России «рикошетом бьют по тем, кто это делает». Он подчеркнул, что из-за ограничений Европу может ждать «тяжелейшая зима». «Отказаться от газа, не отказаться, мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Дикость! Белорусская топливная древесина, пеллеты, европеллеты так называемые, помогли бы решить вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения», — подчеркнул премьер.

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Роман Головченко

Евросоюз начал вводить новые санкции против Белоруссии еще в 2020 году, после выборов президента, на которых победу вновь одержал Александр Лукашенко. Санкционное давление усилилось после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля.

Лукашенко, говоря о российской спецоперации, утверждал, что конфликт развязали не Белоруссия и не Россия, а украинские силы, которые, по его словам, готовили нападение на республику. Они разместили у границ Белоруссии «тяжелую артиллерию ракетную», но Россия предотвратила атаку, нанеся превентивный удар, говорил президент.

В то же время он неоднократно заявлял, что Минск не планирует участвовать в спецоперации, которую Россия проводит на Украине. При этом в мае в Белоруссии началась проверка войск «на случай войны», а в июне Минобороны страны анонсировало «мобилизационные учения» у границ с Украиной.

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