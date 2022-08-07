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В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

Севастополь
Севастополь (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Власти Севастополя продлили желтый уровень террористической опасности до 14 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Севастополе установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности на период с 18:00 7 августа 2022 года сроком на семь суток до 18:00 14 августа 2022 года», — говорится в сообщении.

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В правительстве отметили, что правоохранительные органы и власти принимают необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности.

Желтый уровень террористической опасности власти Севастополя ввели 31 июля. Тогда в день Военно-морского флота России около 6:00 на территории штаба Черноморского флота случился взрыв после удара беспилотника. В результате пострадали шесть человек. В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что для атаки использовался самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством.

Сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди предположили, что атака произошла не с территории Украины.

Теги
Севастополь желтый уровень Военная операция на Украине
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