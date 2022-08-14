Минобороны Словакии опровергло передачу Украине МиГ-29

Минобороны Словакии: Братислава еще не приняла решение о передаче Украине МиГ-29

Братислава еще не приняла решение о передаче Киеву истребителей МиГ-29, заявил министр обороны Словакии. Власти ранее допускали такую возможность при условии, что получат взамен современные американские F-16

Истребители МиГ-29 (Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press)

Данные о том, что Словакия уже передала Украине истребители МиГ-29 и они находятся в стране, не соответствуют действительности, заявил глава словацкого Минобороны Ярослав Надь. Об этом сообщает издание Pravda.

Министр указал, что самолеты сейчас в аэропорту Слиач в центральной Словакии. «Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиафестиваль. — РБК), — заявил он.

По словам Надя, сейчас Братислава ведет переговоры с союзниками о том, что делать с машинами дальше: «Решение еще не принято».

Сообщения о том, что Словакия уже предоставила истребители Украине, начали появляться в некоторых СМИ и социальных сетях, отмечает издание. В частности, телеканал RTV сообщал, что Словакия спишет МиГ-29 в конце августа.

Накануне Надь заявил, что Братислава готова передать свои МиГ-29 Киеву при условии, что получит взамен более современные самолеты или если их для Украины выкупят другие страны. По данным местного издания Cas, в Словакии есть 11 МиГ-29 советского производства, которые считаются устаревшими и их передача Украине была бы подходящим решением для страны, тем более что такие истребители есть на вооружении Киева.

Власти Словакии и ранее допускали отправку МиГ-29 Украине, если взамен получат американские истребители F-16. Страна в 2018 году подписала соглашение о покупке 14 самолетов у США на сумму около $1,6 млрд на замену МиГ-29. Машины должны были поступить в 2023 году, но в марте американская сторона уведомила Братиславу, что поставки задержатся на 12–14 месяцев.

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Несмотря на то что после начала российской военной операции на Украине страны Запада нарастили поставки Киеву оружия, авиация не входила в эти пакеты. Единственным государством, передавшим украинской стороне самолеты, стала Северная Македония: по данным портала MKD, речь идет о четырех штурмовиках Су-25, купленных у Киева в 2001 году. Другие страны допускали такую возможность, в том числе США.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что безопасность неба — приоритет для страны. Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что «еще борется за поставки танков и самолетов с Запада».