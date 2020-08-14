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Митинг у правительства Белоруссии закончился минутой молчания

Фото: Татьяна Женкович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Женкович / EPA / ТАСС

Протестный митинг у Дома правительства в Минске закончился в 21:00 минутой молчания по погибшим в ходе акций протеста. Об этом сообщает корреспондент РБК. Собравшиеся подняли вверх руки с включенными фонариками.

После минуты молчания, перед тем как разойтись, протестующие несколько минут скандировали «До завтра» и «Каждый день».

Белорусское издание Tut.by сообщает, что часть силовиков покинули площадь Независимости, протестующих осталось около сотни. В разных частях города слышны сигналы машин.

Материал дополняется.


 

Теги: Белоруссия, минута молчания, протестные акции
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