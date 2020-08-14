Выборы в Белоруссии , 14 авг, 18:33
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Митингующие в центре Минска потребовали разговора с властями
Несколько тысяч человек вышли к зданию правительства в Минске, они скандируют «Армия с народом» и «Разговор!». Об этом сообщает корреспондент РБК.
Также протестующие требуют переговоров с премьер-министром страны Романом Головченко.
По данным корреспондента РБК, из-за митинга перекрыта проезжая часть проспекта Независимости, проехать может только общественный транспорт. Автозаков поблизости нет, а военные, охраняющие здание правительства, стоят с опущенными щитами.
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