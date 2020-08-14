Митингующие в центре Минска потребовали разговора с властями

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Несколько тысяч человек вышли к зданию правительства в Минске, они скандируют «Армия с народом» и «Разговор!». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Также протестующие требуют переговоров с премьер-министром страны Романом Головченко.

По данным корреспондента РБК, из-за митинга перекрыта проезжая часть проспекта Независимости, проехать может только общественный транспорт. Автозаков поблизости нет, а военные, охраняющие здание правительства, стоят с опущенными щитами.

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