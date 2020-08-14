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Девушки у здания правительства Белоруссии бросились обнимать омоновцев

Фото: Вадим Замировский / tut.by
Фото: Вадим Замировский / tut.by

У здания правительства Белоруссии в Минске девушки и женщины подбежали к сотрудникам ОМОНа и начали их обнимать. Этот момент попал на кадры, опубликованные в Telegram-канале «Мая краіна Беларусь».

Видео крупным планом, где девушки с цветами обнимают сотрудника ОМОНа, также опубликовало издание Tut.by. При этом девушки говорили омоновцу: «Спасибо». По данным издания, это произошло после того, как военные, охраняющие здание правительства, опустили щиты перед демонстрантами. Митингующие начали скандировать: «Молодцы!».

Когда девушки бросились обнимать военных, собравшиеся у правительства люди приветствовали этот жест криками.

Силовики со спецтехникой выдвинулись в центр Минска
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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Ранее Tut.by и Telegram-канал Nexta сообщили, что на площадь Независимости в Минске, где расположено здание правительства, вышли бастующие работники Минского тракторного завода (МТЗ) и присоединившиеся к ним другие митингующие.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%. При этом штаб Тихановской утверждает, что она получила от 70 до 80% голосов избирателей.

Теги: Белоруссия, ОМОН, протесты
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