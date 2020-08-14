Девушки у здания правительства Белоруссии бросились обнимать омоновцев

Фото: Вадим Замировский / tut.by

У здания правительства Белоруссии в Минске девушки и женщины подбежали к сотрудникам ОМОНа и начали их обнимать. Этот момент попал на кадры, опубликованные в Telegram-канале «Мая краіна Беларусь».

Видео крупным планом, где девушки с цветами обнимают сотрудника ОМОНа, также опубликовало издание Tut.by. При этом девушки говорили омоновцу: «Спасибо». По данным издания, это произошло после того, как военные, охраняющие здание правительства, опустили щиты перед демонстрантами. Митингующие начали скандировать: «Молодцы!».

Когда девушки бросились обнимать военных, собравшиеся у правительства люди приветствовали этот жест криками.

Ранее Tut.by и Telegram-канал Nexta сообщили, что на площадь Независимости в Минске, где расположено здание правительства, вышли бастующие работники Минского тракторного завода (МТЗ) и присоединившиеся к ним другие митингующие.