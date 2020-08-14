Рыбный магнат поставил рекорд по доходам среди сенаторов

Самый богатый из сенаторов, совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев поставил рекорд по заработку среди членов верхней палаты. Самый низкий доход оказался у сенаторов Безденежных, Барахоева и Оюн

Валерий Пономарев (Фото: council.gov.ru)

Рыбные короли и сенатор Безденежных

Вечером в пятницу, 14 августа, Совет Федерации опубликовал декларации о доходах сенаторов за 2019 год. Как и годом ранее, о самом высоком доходе заявил сенатор от Камчатки Валерий Пономарев. Он увеличил свой заработок с 2,3 млрд до 2,7 млрд руб. (это самая большая сумма дохода, которую он декларировал за время своей работы в Совфеде). Пономарев является совладельцем «Океанрыбфлота» — одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона. В течение нескольких лет он возглавлял список самых богатых членов Совфеда, пока в 2017 году его не обогнал представитель Дагестана Сулейман Керимов. Тогда Керимов заработал 37,15 млн руб.

Пятерка самых богатых сенаторов по сравнению с прошлым годом почти не изменилась. На втором месте оказался Александр Бабаков из Тамбовской области с задекларированными 512 млн руб. (за год он увеличил свое состояние на 37%). В 2013 году Бабаков стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который нашел у него поместье в 10,9 га во Франции. Навальный назвал Бабакова, который работал в Госдуме, самым бедным депутатом: в 2011 году тот, согласно декларации, заработал всего 1,9 млн руб.

На третьем месте по уровню доходов среди сенаторов — представитель Карелии Игорь Зубарев с 484,5 млн руб. (за год его доход уменьшился почти на 100 млн). До того как стать сенатором, он возглавлял карельский Союз рыбопромышленников. За ним в списке следует еще один представитель Камчатского края в Совфеде Борис Невзоров с 260,8 млн руб. Его доход за год уменьшился почти вполовину — с 489 млн руб. Сократилось и количество имущества: по сравнению с 2018 годом сенатор владеет двумя земельными участками вместо трех и одним домом вместо трех. Замыкает пятерку богатейших членов Совфеда представитель Тульской области Дмитрий Савельев. Его доход составил 185,8 млн руб.

Среди супруг сенаторов самый высокий доход задекларировала жена представителя Ивановской области Валерия Васильева — 147,8 млн руб. Ранее региональные СМИ сообщили, что они с мужем продали ивановский парашютный завод «Полет».