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Рыбный магнат поставил рекорд по доходам среди сенаторов

Самый богатый из сенаторов, совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев поставил рекорд по заработку среди членов верхней палаты. Самый низкий доход оказался у сенаторов Безденежных, Барахоева и Оюн
Валерий Пономарев
Валерий Пономарев (Фото: council.gov.ru)

Рыбные короли и сенатор Безденежных

Вечером в пятницу, 14 августа, Совет Федерации опубликовал декларации о доходах сенаторов за 2019 год. Как и годом ранее, о самом высоком доходе заявил сенатор от Камчатки Валерий Пономарев. Он увеличил свой заработок с 2,3 млрд до 2,7 млрд руб. (это самая большая сумма дохода, которую он декларировал за время своей работы в Совфеде). Пономарев является совладельцем «Океанрыбфлота» — одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона. В течение нескольких лет он возглавлял список самых богатых членов Совфеда, пока в 2017 году его не обогнал представитель Дагестана Сулейман Керимов. Тогда Керимов заработал 37,15 млн руб.

Пятерка самых богатых сенаторов по сравнению с прошлым годом почти не изменилась. На втором месте оказался Александр Бабаков из Тамбовской области с задекларированными 512 млн руб. (за год он увеличил свое состояние на 37%). В 2013 году Бабаков стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который нашел у него поместье в 10,9 га во Франции. Навальный назвал Бабакова, который работал в Госдуме, самым бедным депутатом: в 2011 году тот, согласно декларации, заработал всего 1,9 млн руб.

На третьем месте по уровню доходов среди сенаторов — представитель Карелии Игорь Зубарев с 484,5 млн руб. (за год его доход уменьшился почти на 100 млн). До того как стать сенатором, он возглавлял карельский Союз рыбопромышленников. За ним в списке следует еще один представитель Камчатского края в Совфеде Борис Невзоров с 260,8 млн руб. Его доход за год уменьшился почти вполовину — с 489 млн руб. Сократилось и количество имущества: по сравнению с 2018 годом сенатор владеет двумя земельными участками вместо трех и одним домом вместо трех. Замыкает пятерку богатейших членов Совфеда представитель Тульской области Дмитрий Савельев. Его доход составил 185,8 млн руб.

Среди супруг сенаторов самый высокий доход задекларировала жена представителя Ивановской области Валерия Васильева — 147,8 млн руб. Ранее региональные СМИ сообщили, что они с мужем продали ивановский парашютный завод «Полет».

Меньше всех в Совфеде в прошлом году заработали сенатор от Тывы Дина Оюн (1,9 млн руб.), представитель Хабаровского края Сергей Безденежных (2,2 млн) и сенатор от Ингушетии Мухарбек Барахоев (2,3 млн).

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В 2019 году председатель Совфеда Валентина Матвиенко заработала 16,7 млн руб. Это немногим больше, чем годом ранее, когда она задекларировала доход 15 млн руб. В собственности у спикера палаты два дачных участка общей площадью 6,4 тыс. кв. м, хозяйственное помещение, дача, квартира площадью 290 кв. м, машино-место, три нежилых здания и один объект незавершенного строительства. Также у нее в пользовании находятся три участка общей площадью 5,4 тыс. кв. м и служебная дача. Своей машины у Матвиенко нет.

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию,
автор резонансных законов о суверенном интернете и об оскорблении власти сенатор Андрей Клишас в прошлом году заработал 21,5 млн руб. — на 2 млн меньше, чем годом ранее. Зато доход его супруги вырос в два раза и составил 15,1 млн (в 2018 году — 7,2 млн). Семья Клишаса владеет участком в Швейцарии площадью 543 кв. м, а также девятью участками в России — для ведения подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, жилищного строительства и для садоводства. Общая площадь задекларированных Клишасом земельных участков в России — 9,4 га. У семьи сенатора три дома и три квартиры в России, а также дом в Швейцарии. Еще два участка, три дома, квартира и баня у Клишаса и его супруги в пользовании.

Весной СМИ писали, что в пакет поправок в Конституцию намеренно не внесли норму, запрещающую депутатам и сенаторам владеть недвижимостью на рубежом. Это было сделано, поскольку у многих парламентариев она есть, утверждали СМИ. Позже Клишас заявил, что внесение этой поправки и не планировалось.

Зампредседателя палаты и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в 2019 году задекларировал сравнительно небольшой доход — 5,3 млн руб. (годом ранее он заявил о 4,7 млн). Зато его жена Кира Турчак, учредитель нескольких петербургских компаний, увеличила свой доход более чем в два раза и заработала 123 млн руб. (по сравнению с 59,4 млн в 2018-м).

Автор нового законопроекта, усложняющего изъятие ребенка из семьи, сенатор Елена Мизулина в прошлом году отчиталась о 5,1 млн руб. дохода. Примерно столько же, 5 млн руб., в 2018 году заработал председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Доходы матери телеведущей Ксении Собчак, сенатора от Тывы Людмилы Нарусовой за год упали на 2 млн — с 8,8 млн до 6,6 млн руб.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Дада Линделл
Теги: СовФед, сенаторы, декларации
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