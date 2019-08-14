В Совбезе России заявили об американской концепции «выяви и пристыди»

В Совбезе России заявили об американской концепции «выяви и пристыди»

В рамках концепции Соединенные Штаты намерены использовать обвинения в кибератаках как повод для проведения военных операций. Этого мнения придерживается замсекретаря Совета Безопасности Олег Храмов

Олег Храмов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Вашингтон для того, чтобы обвинить другие страны в совершении кибератак, использует тактику «коллективной атрибуции». Для этого группа стран в одностороннем порядке «может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки». Такая концепция носит название «выяви и пристыди» (Name and Shame), заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Олег Храмов в интервью «Российской газете».

Доказательной базой в подобных случаях может стать «коллективная атрибуция» — совместное определение источника атаки. При этом «технология такой атрибуции не раскрывается», пояснил Храмов, поэтому ее механизм нельзя назвать достоверным.

Описывая американскую концепцию, заместитель секретаря СБ назвал основным фактором в определении виновного политический контекст, а доказательным аргументом — «известный тезис «хайли лайкли» (highly likely) — «с высокой вероятностью». Выражение получило широкую известность в связи с делом Скрипалей об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ядовитым веществом «Новичок». В частности, это выражение использовал посол Великобритании в России Лори Бристоу во время брифинга для дипломатов, на котором обвинил Россию в «марафоне лжи» из-за дела Скрипалей.

Конечной целью концепции «выяви и пристыди» является легализация проведения информационных и военных операций США против «неудобных» им государств, «вплоть до применения ядерных арсеналов», считает он.