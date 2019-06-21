Спецпредставитель Путина упрекнул США за ультиматумы по кибербезопасности

Посол МИД по особым поручениям и спецпредставитель президента по международному сотрудничеству по информационной безопасности Андрей Крутских заявил о необходимости диалога России и США по киберугрозам. Он осложняется тем, что Вашингтон выдвигает Москве ультиматумы.

«Ни за кем бегать мы не будем. Осознание в Америке и в России важности темы есть, какие-то обиды, причем взаимные, тоже есть. Осознание необходимости разговора есть, но одна из сторон — и понятно какая — выдвигает все время ультиматумы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Крутских отметил, что «объективная необходимость для разговора присутствует». Поведение Вашингтона, предположил дипломат, может быть связано с «внутренними разборками в США». В то же время, добавил он, настрой в пользу диалога явно складывается в экспертном сообществе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что объекты критической инфраструктуры России подвергаются постоянным кибератакам. «Путин неоднократно предлагал Вашингтону сотрудничество в области кибербезопасности, от него неоднократно отказывались американские визави», — отмечал Песков. Пресс-секретарь президента заявил, что этот вопрос Путин и Трамп могут во время встречи в японской Осаке.