МИД обвинил США в попытке представить Россию безответственной страной

В Министерстве иностранных дел России заявили, что США пытаются представить Россию государством, безответственно подходящим к выполнению международных обязательств. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Рассматриваем выдвинутые в адрес России бездоказательные обвинения в причастности к произошедшему в Солсбери как очередную попытку представить нашу страну в качестве государства, безответственно подходящего к выполнению своих международных обязательств», — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали позицию США лицемерной с учетом того, что страна не уничтожает свой арсенал химоружия. При этом Америка остается единственной участницей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ.

В министерстве считают, что действия Вашингтона ставят под угрозу целостность КЗХО и наносят ущерб авторитету Организации по запрещению химического оружия. «США вновь продемонстрировали пренебрежительное отношение к международно-правовой системе и стремление использовать имеющиеся многосторонние механизмы в области контроля над вооружениями для продвижения собственной политической повестки дня», — подчеркивается в заявлении.

Как заявили в МИДе, подобные действия являются доказательством того, что Америка целенаправленно проводит курс на размывание международной разоруженческо-нераспространенческой архитектуры.

«Россия неоднократно на деле подтверждала, что самым тщательным образом относится к соблюдению своих международных обязательств. Любые попытки поставить это под сомнение неприемлемы и недопустимы», — подчеркнул МИД.

8 августа Госдеп США объявил о введении очередного пакета санкций в отношении России на основе национального американского закона «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение». В Государственном департаменте заявили, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии газом «Новичок» лежит на Москве. Россия неоднократно отвергала все обвинения.