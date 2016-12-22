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Turkish Airlines и Türk Telekom откажутся от рекламы товаров из США
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Turkish Airlines и Türk Telekom откажутся от рекламы товаров из США
Политика, 12:46
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Turkish Airlines и Türk Telekom откажутся от рекламы товаров из США
Турецкие компании объявляют о бойкоте рекламы американских товаров и услуг на фоне ухудшения отношений Анкары с Вашингтоном. Президент Турции Эрдоган также сообщил о решении бойкотировать американскую электронику
Фото: Azad Lashkari / Reuters

Turkish Airlines объявила о бойкоте рекламы США и американских товаров и услуг. Сообщение об этом разместил на своей странице в Twitter пресс-секретарь авиакомпании​ Яхья Устюн.

«Turkish Airlines​ стоит на стороне нашего государства и народа. Соответствующие распоряжения отданы нашим [рекламным] агентствам», — написал он, снабдив сообщение хештегом #ABDyeReklamVerme («Не давайте рекламу США»).

О бойкоте рекламы американских компаний объявила также телекоммуникационная Türk Telecom — официальный Twitter-аккаунт компании перепостил соответствующее сообщение Хамди Атеша, директора по корпоративным коммуникациям компании.

«Türk Telekom стал частью кампании #ABDyeReklamVerme, которую проводит наше государство и наш народ. Мною были даны соответствующие инструкции нашим агентствам», — написал топ-менеджер Türk Telecom.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган также объявил, что Турция будет бойкотировать продукцию американской электронной промышленности, сообщает Haber Turk. По его словам, он намерен использовать эту экономическую меру в качестве оружия против США. «Мы будем бойкотировать американскую электронику. У них есть «Айфон», но есть ведь и «Самсунг», — заявил Эрдоган.

Решение турецких компаний бойкотировать рекламу американских товаров и услуг стало реакцией на осложнение отношений двух стран.

Центробанк Турции объявил об экстренных мерах защиты из-за обвала лиры
Финансы

1 августа Вашингтон ввел санкции против главы МВД и министра юстиции Турции. Поводом для этого стал отказ Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого арестовали по подозрению в шпионаже и в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти считают причастным к попытке госпереворота в стране в 2016 году. Анкара объявила об ответных мерах.

Турция пообещала ответить на новые пошлины США на сталь и алюминий
Политика

Турецкая лира на фоне обострений отношений с Вашингтоном упала по отношению к доллару до исторического минимума, после чего Центробанк Турции собрался выделить около $10,45 млрд на стабилизацию ситуации на рынке.

10 августа президент США Дональд Трамп также распорядился вдвое повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции, которые теперь составят 20 и 50% соответственно. ​Эрдоган в ответ пригрозил «распрощаться» с Соединенными Штатами и «обратиться к новым партнерам и альянсам», а также к новым партнерам и альтернативным финансовым инструментам. Новые санкции Вашингтона президент Турции, которая является союзником США по НАТО, назвал «экономической войной».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Турция , Turkish Airlines
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