 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский решил сменить министра обороны Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Новым министром обороны станет Денис Шмыгаль, сейчас занимающий пост премьера. Его преемницей Зеленский ранее назвал вице-премьера Юлию Свириденко. Действующий глава Минобороны Рустем Умеров может уехать послом в США
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Занимающий сейчас пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль возглавит Минобороны Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — написал Зеленский. Он призвал депутатов Верховной рады поддержать кандидатуру Шмыгаля.

Сейчас пост главы Минобороны занимает Рустем Умеров.

На место Шмыгаля Зеленский ранее предложил назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко.

Зеленский предложил поменять премьер-министра Украины
Политика
Юлия Свириденко

О том, что Зеленский намерен назначить Шмыгаля министром обороны Украины, ранее писали «РБК Украина» и «Суспiльне». Эти же издания сообщали о готовящемся назначении Свириденко на пост премьера. Умеров, по их информации, должен уехать послом в США после отставки.

Шмыгаль занимает пост премьера Украины с марта 2020 года. Умеров руководит Минобороны страны с сентября 2023-го.

Кандидатуру министра обороны Украины по предложению президента утверждает Верховная рада. Как сообщил в телеграм-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк, Шмыгаль будет снят с должности на заседании Рады 16 июля, а уже на следующий день — потенциально назначен главой Минобороны.

Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. Окончил университет «Львовская политехника» по специальности «Менеджмент в производственной сфере (машиностроение)», получив квалификацию инженера-экономиста. В 2003 году защитил диссертацию на тему «Развитие производственной инфраструктуры региона в условиях рыночной экономики», получив степень кандидата экономических наук. Стажировался за границей, владеет украинским, русским, английским и польским языками.

В молодости работал менеджером в сети супермаркетов «Окей», бухгалтером отдела неторговых операций валютного управления Электронбанка, а также на Львовском автобусном заводе. До 2009 года, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице, работал и в других коммерческих компаниях.

В 2009 году Шмыгаль кардинально изменил карьерный путь, перейдя на государственную службу. Несколько лет работал в Львовской областной администрации на руководящих должностях. Был помощником народного депутата Романа Чернеги от партии УДАР. В 2014 году пытался баллотироваться в Верховную раду, а после — в Львовский областной совет, но оба раза проиграл выборы.

С 2015 года на несколько лет вернулся в бизнес. До возвращения во власть в 2019 году успел поработать в нескольких компаниях, в том числе в энергетическом холдинге ДТЭК Рината Ахметова.

1 августа 2019 года указом Зеленского был назначен председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Через полгода, 4 февраля 2020-го, Шмыгаль был назначен вице-премьером — министром развития общин и территорий в правительстве Алексея Гончарука, а еще спустя месяц сменил последнего на посту премьера.

Читайте РБК в Telegram.

Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США

ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме

Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз

Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США

Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины

В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей

Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны

В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео

Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Рустем Умеров Минобороны Украины
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
политик, премьер-министр Украины
15 октября 1975 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, министр обороны Украины
19 апреля 1982 года
Юлия Свириденко фото
Юлия Свириденко
политик, кандидат в премьеры Украины
25 декабря 1985 года
Материалы по теме
Зеленский предложил поменять премьер-министра Украины
Политика
«Суспільне» назвало, кого Зеленский собрался назначить премьером
Политика
Шмыгаль заявил, что Украина «не буферная зона»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 07:24
Трамп допустил переименование «соккера» в «футбол» Спорт, 22:03
Лукашенко предложил Беглову забрать лазурные автобусы на техобслуживание Экономика, 21:50
В московском метро приостановили движение на части зеленой ветки Общество, 21:44
В Белом доме разъяснили действие возможных санкций против России Политика, 21:36
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Чем запомнился уходящий министр обороны Украины Умеров 21:30
«Послал сигнал» и «оставил окно». Эксперты — о заявлении Трампа по России Политика, 21:22
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Рекордсмен и «мощный менеджер»: главное о новом министре обороны Украины 21:04
Как машины плыли на улицах Москвы после сильного ливня. Видео Общество, 20:59
Лука Модрич перешел в «Милан» Спорт, 20:53
Зеленский решил сменить министра обороны Украины⁠ Политика, 20:49
МИД назвал абракадаброй слова Рютте об «историке» на переговорах Политика, 20:35
В Тбилиси при обрушении фасада здания погиб человек Общество, 20:32
Рютте назвал несерьезным подход России к переговорам из-за «историка» Политика, 20:20