Зеленский решил сменить министра обороны Украины

Новым министром обороны станет Денис Шмыгаль, сейчас занимающий пост премьера. Его преемницей Зеленский ранее назвал вице-премьера Юлию Свириденко. Действующий глава Минобороны Рустем Умеров может уехать послом в США

Денис Шмыгаль (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Занимающий сейчас пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль возглавит Минобороны Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — написал Зеленский. Он призвал депутатов Верховной рады поддержать кандидатуру Шмыгаля.

Сейчас пост главы Минобороны занимает Рустем Умеров.

На место Шмыгаля Зеленский ранее предложил назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко.

О том, что Зеленский намерен назначить Шмыгаля министром обороны Украины, ранее писали «РБК Украина» и «Суспiльне». Эти же издания сообщали о готовящемся назначении Свириденко на пост премьера. Умеров, по их информации, должен уехать послом в США после отставки.

Шмыгаль занимает пост премьера Украины с марта 2020 года. Умеров руководит Минобороны страны с сентября 2023-го.

Кандидатуру министра обороны Украины по предложению президента утверждает Верховная рада. Как сообщил в телеграм-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк, Шмыгаль будет снят с должности на заседании Рады 16 июля, а уже на следующий день — потенциально назначен главой Минобороны.

Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. Окончил университет «Львовская политехника» по специальности «Менеджмент в производственной сфере (машиностроение)», получив квалификацию инженера-экономиста. В 2003 году защитил диссертацию на тему «Развитие производственной инфраструктуры региона в условиях рыночной экономики», получив степень кандидата экономических наук. Стажировался за границей, владеет украинским, русским, английским и польским языками.

В молодости работал менеджером в сети супермаркетов «Окей», бухгалтером отдела неторговых операций валютного управления Электронбанка, а также на Львовском автобусном заводе. До 2009 года, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице, работал и в других коммерческих компаниях.

В 2009 году Шмыгаль кардинально изменил карьерный путь, перейдя на государственную службу. Несколько лет работал в Львовской областной администрации на руководящих должностях. Был помощником народного депутата Романа Чернеги от партии УДАР. В 2014 году пытался баллотироваться в Верховную раду, а после — в Львовский областной совет, но оба раза проиграл выборы.

С 2015 года на несколько лет вернулся в бизнес. До возвращения во власть в 2019 году успел поработать в нескольких компаниях, в том числе в энергетическом холдинге ДТЭК Рината Ахметова.

1 августа 2019 года указом Зеленского был назначен председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Через полгода, 4 февраля 2020-го, Шмыгаль был назначен вице-премьером — министром развития общин и территорий в правительстве Алексея Гончарука, а еще спустя месяц сменил последнего на посту премьера.