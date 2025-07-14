Зеленский предложил поменять премьер-министра Украины

Свириденко 39 лет. Последние четыре года она занимает должность вице-премьера по экономике. «Суспiльне» и «РБК Украина» писали, что действующий премьер Шмыгаль станет министром обороны, а его предшественник Умеров — послом в США

Юлия Свириденко (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру страны Юлии Свириденко возглавить правительство. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Президент встретился со Свириденко и обсудил с ней выполнение договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины. Кроме того, обсуждались меры, которые могут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать производство оружия внутри страны.

Для этого на Украине будет проведена трансформация системы исполнительной власти, сообщил Зеленский.

«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — написал он.

Сейчас пост премьер-министра Украины занимает Денис Шмыгаль. Он возглавляет правительство страны с марта 2020 года.

Юлии Свириденко 39 лет. Она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет (сейчас — Государственный торгово-экономический университет), получила степень магистра по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности», а затем окончила аспирантуру по направлению «экономика и управление национальным хозяйством», работала в коммерческих компаниях. В правительство она пришла в 2019 году, став замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В 2020 и 2021 годах Свириденко представляла украинскую сторону в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, тогда же она была замглавы офиса президента. Первым вице-премьером Свириденко стала в ноябре 2021 года, на этом посту она курирует экономику. Весной 2025 года Свириденко со стороны Украины подписала ресурсную сделку с США.

О том, что Зеленский предложит должность премьера Свириденко, накануне сообщили «РБК Украина» и «Суспільне» со ссылкой на источники. По данным последнего, на встрече 14 июля Зеленский и Свириденко должны были обсудить формат и членов нового кабинета министров.

Издания также писали, что Шмыгаль в ближайшее время займет должность министра обороны, а нынешний глава оборонного ведомства Рустем Умеров уедет послом в США.

Накануне Зеленский провел встречу со Шмыгалем. Днем ранее, 12 июля, он встречался с Умеровым.

Кандидатуру премьера на Украине по предложению президента утверждает Верховная рада. Она же одобряет отставку главы правительства.