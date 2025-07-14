Politico узнало о новом препятствии для санкций ЕС против России

Позиция Мальты по потолку цен на российские энергоносители пока препятствует одобрению 18-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, сообщает Politico. В очередной раз для обсуждения санкций страны соберутся уже завтра

На пути к принятию нового пакета санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России возникло новое препятствие — Мальта, которая выступила против ограничения потолка цен на закупку российских энергоносителей, сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

По словам собеседника издания, свои возражения Мальта представила на заседании Комитета постоянных представителей Совета ЕС (COREPER), которое состоялось 13 июля. Инициатива ЕС предусматривает, что в рамках уже 18-го по счету санкций предельную цену на экспорт российских энергоносителей установят на уровне 15% ниже рыночных цен, исходя из среднего значения за десять недель, писал Bloomberg. Сейчас потолок цен составляет $60 за баррель.

Вместе с тем готовность одобрить санкции выразила Словакия, которая на протяжении долгого времени блокировала антироссийские ограничения, отмечает Politico. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что сможет наконец выразить солидарность со другими странами ЕС, если они согласятся смягчить последствия разрабатываемого запрета на поставки российского газа. «Мы хотим решить этот вопрос ко вторнику (15 июля.— РБК), поскольку напряженность растет со всех сторон», — сказал Фицо.

По информации Bloomberg, препятствием на пути согласования нового подхода к потолку цен на российскую нефть стала не только Мальта, но также Греция и Кипр. При этом агентство отмечало, что все три страны открыты для обсуждения этой идеи.

Страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. В ответ Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен. Последний раз президент Владимир Путин продлил запрет в июне 2025 года, он будет действовать до конца текущего года.

Россия считает любые ограничения западных стран незаконными и настаивает на их отмене. В Кремле, отвечая на угрозы санкциями, говорили, что «язык ультиматумов» для Москвы неприемлем.