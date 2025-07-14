 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Politico узнало о новом препятствии для санкций ЕС против России

Politico: Мальта препятствует принятию 18-го пакета санкций ЕС против России
Сюжет
Война санкций
Позиция Мальты по потолку цен на российские энергоносители пока препятствует одобрению 18-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, сообщает Politico. В очередной раз для обсуждения санкций страны соберутся уже завтра

На пути к принятию нового пакета санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России возникло новое препятствие — Мальта, которая выступила против ограничения потолка цен на закупку российских энергоносителей, сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

По словам собеседника издания, свои возражения Мальта представила на заседании Комитета постоянных представителей Совета ЕС (COREPER), которое состоялось 13 июля. Инициатива ЕС предусматривает, что в рамках уже 18-го по счету санкций предельную цену на экспорт российских энергоносителей установят на уровне 15% ниже рыночных цен, исходя из среднего значения за десять недель, писал Bloomberg. Сейчас потолок цен составляет $60 за баррель.

Фицо раскрыл, когда Словакия может одобрить антироссийский пакет санкций
Политика
Роберт Фицо

Вместе с тем готовность одобрить санкции выразила Словакия, которая на протяжении долгого времени блокировала антироссийские ограничения, отмечает Politico. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что сможет наконец выразить солидарность со другими странами ЕС, если они согласятся смягчить последствия разрабатываемого запрета на поставки российского газа. «Мы хотим решить этот вопрос ко вторнику (15 июля.— РБК), поскольку напряженность растет со всех сторон», — сказал Фицо.

По информации Bloomberg, препятствием на пути согласования нового подхода к потолку цен на российскую нефть стала не только Мальта, но также Греция и Кипр. При этом агентство отмечало, что все три страны открыты для обсуждения этой идеи.

Страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

В ответ Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен. Последний раз президент Владимир Путин продлил запрет в июне 2025 года, он будет действовать до конца текущего года.

Россия считает любые ограничения западных стран незаконными и настаивает на их отмене. В Кремле, отвечая на угрозы санкциями, говорили, что «язык ультиматумов» для Москвы неприемлем.

Читайте РБК в Telegram.

Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США

ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме

Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз

Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США

Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины

В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей

Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны

В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео

Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Мальта Россия потолок цен на нефть санкции
Материалы по теме
Reuters узнал о готовности ЕС согласовать 18-й пакет санкций
Экономика
Чехия призвала Словакию не мешать новым санкциям против России
Политика
Экспорт сжиженного газа из России рухнул на фоне санкций Евросоюза
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 14 июл, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 14 июл, 07:24
Писториус договорился «быстро и тихо» купить Patriot для Украины Политика, 01:02
xAI заключила контракт с Министерством обороны США Технологии и медиа, 00:54
Суд отменил штраф молдавского священника за паломничество по России Политика, 00:35
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Маск предложил новый источник инвестиций для финансирования xAI Политика, 00:27
Сотрудников Starbucks обяжут работать из офиса больше дней в неделю Бизнес, 00:08
Клуб россиянина заработал рекордные призовые в международных кубках Спорт, 00:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как и сколько зарабатывают легальные казино в РоссииПодписка на РБК, 00:00
Мерц пообещал поддержать США в вооружении Украины Политика, 14 июл, 23:58
Эквадор выдал России обвиняемого в мошенничестве при получении выплат Общество, 14 июл, 23:51
В Курской области при разминировании погибли двое сотрудников МЧС Политика, 14 июл, 23:43
В Чугуеве Харьковской области сообщили о пожаре после взрывов Политика, 14 июл, 23:38
Politico узнало о новом препятствии для санкций ЕС против России Политика, 14 июл, 23:35
МЧС предупредило москвичей об «очень сильном дожде» Общество, 14 июл, 23:28