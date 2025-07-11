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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал детали о новом режиме потолка цен на российскую нефть

Bloomberg: ЕС изучает потолок цен на нефть России на 15% ниже рыночной стоимости
Сюжет
Война санкций
План предполагает автоматический пересмотр потолка цен раз в три месяца в зависимости от рыночной стоимости нефти. Предел могут начать устанавливать на уровне на 15% ниже рыночных цен, исходя из среднего значения за десять недель
BRENT BRENT $70,34 +4,99%
Фото: Борис Бабанов / Global Look Press
Фото: Борис Бабанов / Global Look Press

Инициатива о «гибком» потолке цен на российскую нефть, которую рассматривают государства — члены ЕС, предполагает его автоматический пересмотр раз в три месяца в зависимости от рыночной стоимости. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время потолок цен составляет $60 за баррель. Рассматриваемое предложение предполагает, что предел теперь будет устанавливаться на уровне на 15% ниже рыночных цен, исходя из среднего значения за десять недель, говорят собеседники Bloomberg.

Согласно такому подходу, первоначально потолок намерены снизить примерно до $50 за баррель.

Reuters узнал, что ЕК предложит гибкий потолок цен на российскую нефть
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

На данный момент против снижения потолка цен выступают средиземноморские страны — Греция, Мальта и Кипр: они не готовы поддержать снижение лимита без согласия всех стран «Большой семерки» (G7). По сведениям Bloomberg, против обновления потолка цен выступают Соединенные Штаты. В целом же против 18-го пакета санкций, куда планируется включить изменение лимита, выступает Словакия: Братислава добивается от руководства ЕС уступок касательно поэтапного отказа от российского газа.

О том, что Еврокомиссия намерена предложить странам — членам ЕС ввести «гибкий» потолок цен на российскую нефть, ранее писал Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Один из источников подтвердил обсуждение автоматизированного режима определения потолка.

Агентство обращало внимание, что дискуссии насчет лимитов активизировались на фоне колебаний на рынках, вызванных июньским конфликтом Израиля и Ирана: планка $60, как отмечалось, стала неактуальной. На некоторое время мировые цены на нефть выросли до $80 за баррель, а затем снова упали.

Страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

Россия ввела ответные меры и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен.

Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены. Снижение потолка цен до $45 за баррель невыгодно самому Евросоюзу, потолок цен никак не влияет на экспорт российских ресурсов, говорил вице-премьер Александр Новак.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
потолок цен на нефть санкции Евросоюз
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