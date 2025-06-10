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Политика ,  
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Путин продлил запрет на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен

Запрет должен был перестать действовать 30 июня, Путин своим указом продлил меры
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Президент Владимир Путин продлил до конца 2025 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по контрактам с потолком цен, установленным странами «Большой семерки» (G7). Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Указ об ответных мерах вступил в силу 1 февраля 2023 года, затем его несколько раз продлевали. Действие мер до подписания нового документа должно было завершиться 30 июня 2025 года.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Потолок цен на нефть страны G7 ввели в декабре 2022 года. В феврале 2023-го также начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. Компаниям из стран G7 запрещено оказывать услуги по транспортировке и страховке российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене выше, чем установлено лимитом.

«Большая семерка» несколько месяцев обсуждает предложение снизить полоток цен на российскую нефть. Bloomberg писал о таких планах еще в декабре.

По данным агентства, G7 обсуждала разные варианты, в том числе замену потолка цен на полный запрет переработки российской сырой нефти и понижение предельной цены до $40 за баррель. Газета Financial Times в конце мая писала, что Еврокомиссия и некоторые члены ЕС призывают к снижению предельной цены на сырую нефть из России с $60 до $45 за баррель.

Москва считает санкции западных стран незаконными.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
потолок цен на нефть нефтепродукты Владимир Путин указ
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