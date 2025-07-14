В ЕС предупредили о прекращении трансатлантической торговли из-за Трампа
Пошлины в 30% на весь европейский импорт, которые угрожает ввести администрация президента США Дональда Трампа, сделают торговлю между Евросоюзом и Соединенными Штатами «практически невозможной». Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, передает Financial Times (FT).
«Если речь идет о 30% или более, это окажет огромное влияние на торговлю. Продолжать вести торговлю в том виде, к которому мы привыкли в трансатлантических отношениях, будет практически невозможно», — сказал он.
По словам Шефчовича, трансатлантические цепочки поставок серьезно пострадают по обе стороны Атлантики.
«Покажите мне хоть одного лидера отрасли, которого устраивает эта тарифная политика», — призвал еврокомиссар.
Комментируя сведения, что Евросоюз был близок к заключению торговой сделки с США до того, как Трамп уведомил Брюссель о предстоящем введении пошлин, Шефчович заявил: «Мы чувствовали, что очень близки к соглашению».
Как пишет FT, своим решением президент США сбил с толку Брюссель. Несколько европейских чиновников сказали изданию, что понимание ситуации утратили и американские переговорщики.
Шефчович рассказал, что днем 14 июля он собирается провести новые переговоры с министром торговли США Говардом Лютником, чтобы попытаться заключить торговую сделку.
По его словам, введение 30-процентных пошлин Евросоюзом в ответ Вашингтону будет означать, что ЕС больше нечего терять, даже если Трамп, как и грозил, повысит ставки и увеличит пошлины на аналогичный процент.
«30% или что-то больше 30% — любая дополнительная ответная реакция со стороны США — это будет иметь примерно тот же эффект. <...> По сути, это запрещает торговлю», — сказал он.
Несколько дипломатов допустили в беседе с FT, что Шефчович предложит государствам — членам ЕС новый вариант ответных пошлин для США. Они затронут импорт из США в ЕС примерно на €72 млрд, говорят два источника.
Ранее Bloomberg писал, что Евросоюз готовится ввести пошлины на товары из США на €116 млрд в год двумя пакетами — минимальным на €21 млрд и максимальным — еще на €95 млрд. В последний, по данным агентства, должны были войти «все ключевые категории американского экспорта, включая самолеты Boeing, автомобили, бурбон». Его Брюссель должен задействовать, если США реализуют свою угрозу и введут пошлины на весь европейский экспорт в 30%, утверждало издание.
Трамп уведомил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о введении таких пошлин с 1 августа. Она, в свою очередь, подчеркнула, что Брюссель готов принять ответные меры, но по-прежнему рассчитывает на заключение сделки с Вашингтоном. Стороны ведут переговоры об этом несколько месяцев. Пошлины Трампа затронули и другие страны мира.
Читайте РБК в Telegram.
Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS
Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций
Умер режиссер Александр Митта
Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину
Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление
Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России
В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны
Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей
Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов