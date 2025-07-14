В ЕС предупредили о прекращении трансатлантической торговли из-за Трампа

Торговля между США и ЕС будет невозможна, если Трамп введет пошлины в 30% на весь европейский импорт: пострадают цепочки поставок по обе стороны Атлантики, предупредил Шефчович. ЕС заявил, что готов к ответу, но надеется на сделку

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пошлины в 30% на весь европейский импорт, которые угрожает ввести администрация президента США Дональда Трампа, сделают торговлю между Евросоюзом и Соединенными Штатами «практически невозможной». Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, передает Financial Times (FT).

«Если речь идет о 30% или более, это окажет огромное влияние на торговлю. Продолжать вести торговлю в том виде, к которому мы привыкли в трансатлантических отношениях, будет практически невозможно», — сказал он.

По словам Шефчовича, трансатлантические цепочки поставок серьезно пострадают по обе стороны Атлантики.

«Покажите мне хоть одного лидера отрасли, которого устраивает эта тарифная политика», — призвал еврокомиссар.

Комментируя сведения, что Евросоюз был близок к заключению торговой сделки с США до того, как Трамп уведомил Брюссель о предстоящем введении пошлин, Шефчович заявил: «Мы чувствовали, что очень близки к соглашению».

Как пишет FT, своим решением президент США сбил с толку Брюссель. Несколько европейских чиновников сказали изданию, что понимание ситуации утратили и американские переговорщики.

Шефчович рассказал, что днем 14 июля он собирается провести новые переговоры с министром торговли США Говардом Лютником, чтобы попытаться заключить торговую сделку.

По его словам, введение 30-процентных пошлин Евросоюзом в ответ Вашингтону будет означать, что ЕС больше нечего терять, даже если Трамп, как и грозил, повысит ставки и увеличит пошлины на аналогичный процент.

«30% или что-то больше 30% — любая дополнительная ответная реакция со стороны США — это будет иметь примерно тот же эффект. <...> По сути, это запрещает торговлю», — сказал он.

Несколько дипломатов допустили в беседе с FT, что Шефчович предложит государствам — членам ЕС новый вариант ответных пошлин для США. Они затронут импорт из США в ЕС примерно на €72 млрд, говорят два источника.

Ранее Bloomberg писал, что Евросоюз готовится ввести пошлины на товары из США на €116 млрд в год двумя пакетами — минимальным на €21 млрд и максимальным — еще на €95 млрд. В последний, по данным агентства, должны были войти «все ключевые категории американского экспорта, включая самолеты Boeing, автомобили, бурбон». Его Брюссель должен задействовать, если США реализуют свою угрозу и введут пошлины на весь европейский экспорт в 30%, утверждало издание.

Трамп уведомил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о введении таких пошлин с 1 августа. Она, в свою очередь, подчеркнула, что Брюссель готов принять ответные меры, но по-прежнему рассчитывает на заключение сделки с Вашингтоном. Стороны ведут переговоры об этом несколько месяцев. Пошлины Трампа затронули и другие страны мира.