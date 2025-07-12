 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США ,  
0 

Трамп объявил о вводе пошлин в 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа

Сюжет
Торговая война США
Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images

США введут с 1 августа 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза и Мексики. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в письмах, направленных коллеге из Мексики и главе Еврокомиссии.

«Европейский союз предоставит Соединенным Штатам полный и открытый доступ на рынок, или любая сумма, на которую вы решите повысить [пошлины], будет добавлено к 30%, которые мы взимаем», — заявил президент США в социальной сети Truth Social.

Американский президент также объявил о 35-процентных пошлинах для Канады и 50-процентных пошлинах на товары, произведенные в Бразилии.

В отношении каких стран Трамп обещает ввести новые пошлины. Инфографика
Экономика
Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже, 7 июля 2025

Трамп предупредил, что, если ЕС и указанные страны примут ответные меры, пошлины будут увеличены соразмерно.

Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Предполагалось, что минимальная базовая таможенная пошлина 10% начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекал 9 июля, в ночь на 8 июля президент США продлил его до 1 августа.

В начале июля президент США начал последовательно публиковать письма лидерам разных стран с уведомлениями о предстоящем повышении пошлин. Их получили лидеры Лаоса, Мьянмы, Сербии, Южной Кореи, Казахстана, ЮАР,  Японии и других стран.

ЕС вел переговоры с администрацией Трампа о пошлинах, и Reuters писал, что, поскольку объединение уже близко к соглашению с Вашингтоном, оно не получит аналогичного письма.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп пошлины ЕС Мексика Канада Бразилия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп пригрозил базовыми пошлинами в размере 15 или 20%
Политика
Politico связало пошлины Трампа для Бразилии с его гневом из-за БРИКС
Политика
Трамп анонсировал 50-процентные пошлины на медь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
12 июля в Москве стало самым жарким за 122 года Общество, 16:30
«Краснодар» объявил о переходе бразильца из чемпионата Франции Спорт, 16:28
Под Вологдой обрушился мост, по которому шел крестный ход Общество, 16:20
Ozon прокомментировал возможность выплаты спецдивиденда после переезда Инвестиции, 16:20
Россиянин остался в тренерском штабе «Фиорентины» после назначения Пиоли Спорт, 16:17
Axios сообщил о призыве России к Ирану отказаться от обогащения урана Политика, 16:11
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Арахамия описал детство Зеленского в Кривом Роге Политика, 16:07
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Трамп объявил о вводе пошлин в 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа Экономика, 15:50
Призер ЧМ по фигурному катанию Козловский окончил магистратуру в МГИМО Спорт, 15:35
Замеченный в небе над Киевом самолет Ан-124 перегнали в немецкий аэропорт Общество, 15:33
Пригожин рассказал, как Канада предлагала ему избежать санкций Политика, 15:27
Спасатели начали эвакуацию жителей подтопленной части Читы Общество, 15:19