Трамп объявил о вводе пошлин в 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа

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США введут с 1 августа 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза и Мексики. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в письмах, направленных коллеге из Мексики и главе Еврокомиссии.

«Европейский союз предоставит Соединенным Штатам полный и открытый доступ на рынок, или любая сумма, на которую вы решите повысить [пошлины], будет добавлено к 30%, которые мы взимаем», — заявил президент США в социальной сети Truth Social.

Американский президент также объявил о 35-процентных пошлинах для Канады и 50-процентных пошлинах на товары, произведенные в Бразилии.

Трамп предупредил, что, если ЕС и указанные страны примут ответные меры, пошлины будут увеличены соразмерно.

Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Предполагалось, что минимальная базовая таможенная пошлина 10% начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекал 9 июля, в ночь на 8 июля президент США продлил его до 1 августа.

В начале июля президент США начал последовательно публиковать письма лидерам разных стран с уведомлениями о предстоящем повышении пошлин. Их получили лидеры Лаоса, Мьянмы, Сербии, Южной Кореи, Казахстана, ЮАР, Японии и других стран.

ЕС вел переговоры с администрацией Трампа о пошлинах, и Reuters писал, что, поскольку объединение уже близко к соглашению с Вашингтоном, оно не получит аналогичного письма.

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