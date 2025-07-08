Reuters назвал, кто не получит письмо Трампа про пошлины

Европейский союз не получит письма от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с уведомлением о введении более высоких пошлин, пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС, знакомые с этим вопросом,

По словам источников Reuters в ЕС, объединение уже близко к соглашению с администрацией Трампа.Bloomberg, в свою очередь, пишет, что Брюссель стремится достичь предварительного соглашения о торговле с сохранением пошлины на импортируемые в США товары в размере 10%. Такой тариф ЕС хочет зафиксировать после 1 августа и продолжить переговоры о постоянном соглашении.

Тем не менее, Евросоюз готовится ввести пошлины на товары из США на €116 млрд в год, передает Bloomberg.

По данным агентства, Евросоюз подготовил два блока пошлин. Первый — минимальный пакет тарифов на американский экспорт, объемом €21 млрд. Предполагается, что меры коснутся сои, некоторых товаров аграрного сектора и мотоциклов. Эти пошлины ЕС угрожает ввести, если США не откажутся от 10-процентных пошлин на сталь, алюминий и автомобили из ЕС, которые действуют в настоящее время.

Максимальный пакет пошлин рассчитан еще на €95 млрд, в него войдут «все ключевые категории американского экспорта, включая самолеты Boeing, автомобили, бурбон». Его Брюссель задействует, если США реализуют свою угрозу и введут пошлины на весь европейский экспорт.

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