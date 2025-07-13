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Военная операция на Украине ,  
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«Суспільне» назвало, кого Зеленский собрался назначить премьером

«Суспільне»: Зеленский хочет назначить премьером Украины Юлию Свириденко
Сюжет
Военная операция на Украине
Свириденко 39 лет. Последние четыре года она занимает должность вице-премьера по экономике. Свириденко в апреле представляла Украину на подписании ресурсной сделки с США
Юлия Свириденко
Юлия Свириденко (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Украинский президент Владимир Зеленский предложит должность главы правительства первому вице-премьеру Юлии Свириденко, сообщают «Суспільне» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Завтра Зеленский и Свириденко встретятся, чтобы обсудить формат и членов нового кабинета министров, утверждает «Суспільне». По сведениям обоих изданиях, действующий премьер Денис Шмыгаль займет должность министра обороны, а нынешний министр обороны Рустем Умеров уедет послом в США.

Вечером в 13 июля Зеленский встретился со Шмыгалем и заявил затем подготовке «ощутимой управленческой трансформации», которая «позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев». Накануне, 12 июля, украинский президент встретился с Умеровым и анонсировал решения об улучшении динамики в отношениях с США.

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Юлии Свириденко 39 лет. Она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет (сейчас Государственный торгово-экономический университет), получила степень магистра по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности», а затем окончила аспирантуру по направлению «экономика и управление национальным хозяйством», работала в коммерческих компаниях.

В правительство она пришла в 2019 году, став замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В 2020 и 2021 годах Свириденко представляла украинскую сторону в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, тогда же она была замглавы офиса президента.

Первым вице-премьером Свириденко стала в ноябре 2021 года, она курирует экономику. Весной 2025 года она со стороны Украины подписала ресурсную сделку с США.

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Владимир Зеленский Украина Денис Шмыгаль Юлия Свириденко
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политик, президент Украины
25 января 1978 года
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