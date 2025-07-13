«Суспільне» назвало, кого Зеленский собрался назначить премьером
Украинский президент Владимир Зеленский предложит должность главы правительства первому вице-премьеру Юлии Свириденко, сообщают «Суспільне» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
Завтра Зеленский и Свириденко встретятся, чтобы обсудить формат и членов нового кабинета министров, утверждает «Суспільне». По сведениям обоих изданиях, действующий премьер Денис Шмыгаль займет должность министра обороны, а нынешний министр обороны Рустем Умеров уедет послом в США.
Вечером в 13 июля Зеленский встретился со Шмыгалем и заявил затем подготовке «ощутимой управленческой трансформации», которая «позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев». Накануне, 12 июля, украинский президент встретился с Умеровым и анонсировал решения об улучшении динамики в отношениях с США.
Юлии Свириденко 39 лет. Она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет (сейчас Государственный торгово-экономический университет), получила степень магистра по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности», а затем окончила аспирантуру по направлению «экономика и управление национальным хозяйством», работала в коммерческих компаниях.
В правительство она пришла в 2019 году, став замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В 2020 и 2021 годах Свириденко представляла украинскую сторону в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, тогда же она была замглавы офиса президента.
Первым вице-премьером Свириденко стала в ноябре 2021 года, она курирует экономику. Весной 2025 года она со стороны Украины подписала ресурсную сделку с США.
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