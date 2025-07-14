В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны

В Крыму задержали гражданку России и Украины 2000 года рождения, завербованную Службой безопасности Украины (СБУ), заявили в ФСБ. По версии спецслужбы, накануне Дня Победы в этом году она должна была взорвать автомобиль старшего офицера Минобороны с помощью переданного ей взрывного устройства.

В ФСБ заявили, что установили сотрудников СБУ, завербовавших и готовивших девушку к нападению.

Против нее возбудили уголовные дела по ст. 205 УК (теракт) и ст. 275 УК (государственная измена).

«Изъяты компоненты взрывного устройства западного производства», — говорится в сообщении.

10 июля ФСБ отчиталась о предотвращении атаки на силовиков на День России с помощью дрона. Был задержан 44-летний житель Ялты, которого, как считает следствие, завербовали через мессенджер Telegram и который «оказывал содействие сотруднику сил специальных операций ВС Украины» и по его указанию должен был подготовить дрон с самодельным взрывным устройством. Его собирались направить на скопление сотрудников правоохранительных органов на праздничных мероприятиях, сообщала спецслужба.

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