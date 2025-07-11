ФСБ задержала двух жителей Брянщины, готовивших бомбы для терактов

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Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Брянской области, которые собирали данные об объектах Минобороны и готовили атаки с помощью дронов, взрывчатку и компоненты им переправляли на беспилотниках с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пособники осуществляли подъем сброшенных им с использованием БПЛА средств террористической деятельности (взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему), осуществляли сбор из этих компонентов самодельных взрывных устройств, проверку полученного огнестрельного оружия для дальнейшего применения в деятельности террористического характера», — говорится в сообщении.



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