ФСБ задержала двух жителей Брянщины, готовивших бомбы для терактов
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Брянской области, которые собирали данные об объектах Минобороны и готовили атаки с помощью дронов, взрывчатку и компоненты им переправляли на беспилотниках с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Пособники осуществляли подъем сброшенных им с использованием БПЛА средств террористической деятельности (взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему), осуществляли сбор из этих компонентов самодельных взрывных устройств, проверку полученного огнестрельного оружия для дальнейшего применения в деятельности террористического характера», — говорится в сообщении.
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