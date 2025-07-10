 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ сообщила о предотвращении атаки на силовиков на День России в Крыму

ФСБ: в Крыму в День России готовили теракт против силовиков с применением дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Украинские спецслужбы планировали в Крыму с помощью дрона атаковать силовиков на мероприятиях, посвященных Дню России в июне, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. По подозрению в причастности к планируемому теракту задержан 44-летний житель Ялты, которого, как считает следствие, завербовали через мессенджер Telegram.

«Злоумышленник оказывал содействие сотруднику сил специальных операций ВС Украины и по его указанию должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством», — говорится в сообщении спецслужбы. По версии следствия, беспилотник собирались направить на скопление сотрудников правоохранительных органов на праздничных мероприятиях.

Во время обыска в доме у задержанного силовики обнаружили две самодельные бомбы осколочно-фугасного действия с пластичным взрывчатым веществом иностранного производства общей массой 1 кг. Также они изъяли два электродетонатора, исполнительное устройство, составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер.

Кроме того, был найден смартфон для «конфиденциального общения с куратором», где сохранилась переписка.

ФСБ показала видео задержания в Мелитополе мужчин за сотрудничество с ВСУ
Политика

Помимо подготовки теракта, задержанный, как утверждает спецслужба, передавал украинской стороне информацию о результатах ударов по территории России и распространял в соцсетях призывы к насилию против участников военной операции.

В отношении мужчины возбуждены дела по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (террористический акт)
  • по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)

Киевский суд Симферополя поместил фигуранта под стражу в СИЗО.

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
При участии
Яна Баширова
Военная операция на Украине Крым ФСБ теракт дрон
Материалы по теме
ФСБ застрелила готовившего подрыв моста в Саратовской области
Политика
ФСБ показала, как задержанная в Петербурге подкладывала бомбу под машину
Политика
ФСБ задержала ставших жертвами телефонных мошенников диверсантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 09 июл, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 09 июл, 18:45
Секретная служба отстранила шестерых агентов из-за покушения на Трампа Политика, 14:10
Юрий Семин удивлен решению исключить «Торпедо» из РПЛ Спорт, 14:09
«Силы ПВО наготове»: воронежский губернатор сообщил об опасности БПЛА Политика, 14:01
Власти Курской области заявили о применении ВСУ снарядов с хлором Политика, 13:55
Адвокаты владельца «Торпедо» назвали решение РФС политическим Спорт, 13:55
ФСБ заявила о предотвращении поджога здания террористом. Видео Политика, 13:46
Минфин поддержал идею выдавать семейную ипотеку по месту регистрации Недвижимость, 13:41
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве Политика, 13:41
На Украине назвали дату запуска мобильной связи через спутники Маска Технологии и медиа, 13:39
Минобороны сообщило об уничтожении 185 дронов Политика, 13:38
Украина передала России двоих детей при посредничестве Катара Политика, 13:33
Кремль назвал главное условие для возобновления работы аэропорта в Крыму Общество, 13:31
Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен Политика, 13:27
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20