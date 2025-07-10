ФСБ сообщила о предотвращении атаки на силовиков на День России в Крыму
Украинские спецслужбы планировали в Крыму с помощью дрона атаковать силовиков на мероприятиях, посвященных Дню России в июне, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. По подозрению в причастности к планируемому теракту задержан 44-летний житель Ялты, которого, как считает следствие, завербовали через мессенджер Telegram.
«Злоумышленник оказывал содействие сотруднику сил специальных операций ВС Украины и по его указанию должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством», — говорится в сообщении спецслужбы. По версии следствия, беспилотник собирались направить на скопление сотрудников правоохранительных органов на праздничных мероприятиях.
Во время обыска в доме у задержанного силовики обнаружили две самодельные бомбы осколочно-фугасного действия с пластичным взрывчатым веществом иностранного производства общей массой 1 кг. Также они изъяли два электродетонатора, исполнительное устройство, составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер.
Кроме того, был найден смартфон для «конфиденциального общения с куратором», где сохранилась переписка.
Помимо подготовки теракта, задержанный, как утверждает спецслужба, передавал украинской стороне информацию о результатах ударов по территории России и распространял в соцсетях призывы к насилию против участников военной операции.
В отношении мужчины возбуждены дела по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (террористический акт)
- по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)
Киевский суд Симферополя поместил фигуранта под стражу в СИЗО.
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