Мелания Трамп назвала монстром совершившего покушение на ее мужа

Мелания Трамп (Фото: Olivier Douliery / Getty Images)

Мелания Трамп, жена бывшего президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, назвала мужчину, стрелявшего в ее мужа, монстром.

«Монстр, который считал моего мужа бесчеловечной политической машиной», — написала она в соцсети X.

Бывшая первая леди также отметила, что после того, как Трамп был ранен, она поняла, что ее жизнь и жизнь их общего сына Бэррона «находятся на грани разрушительных перемен».

Мелания призвала американцев «подняться выше ненависти, злобы и примитивных идей, разжигающих насилие». «Давайте не будем забывать, что разные мнения, политика и политические игры уступают любви», — добавила она.

Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля, когда он выступал на своем предвыборном митинге в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэттью Крукс сделал несколько выстрелов, одна из пуль задела правое ухо политика, других ранений он не получил. При этом погиб один из зрителей выступления, еще два человека ранены.

По данным ФБР, стрелявший действовал один. Стрелка ликвидировали на крыше здания, которое расположено рядом с местом, где выступал Трамп. Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. В его машине нашли взрывные устройства.

Мотивы нападавшего следствию пока неизвестны. Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец. При этом в январе 2021 года молодой человек сделал пожертвование организации, поддерживавшей Демократическую партию.