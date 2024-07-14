ABC: крыша, где находился стрелявший в Трампа, была пустой при проверке охраной

ABC узнал о проверке перед митингом крыши, с которой стреляли в Трампа

Крыша, откуда стрелок вел огонь, при проверке перед предвыборным митингом была пуста. Неясно, как подозреваемый смог быстро на нее пробраться. Его ликвидировал снайпер, рядом с телом стрелка нашли винтовку

Фото: Doral Chenoweth / USA Today Network / Reuters

Во время подготовки к предвыборному митингу экс-президента США Дональда Трампа крыша, с которой по нему открыли стрельбу, была проверена агентами безопасности, на ней никого не обнаружили, сообщает ABC News со ссылкой на источник.

Политик выступал в городе Батлер в Пенсильвании, в 40 км к северу от Питтсбурга. Митинг проходил на территории выставки Batler Farm на открытой площадке. Одноэтажное здание, с которого стрелок, 20-летний Томас Мэтью Крукс, открыл огонь, находилось примерно в 140 м от места, где на сцене выступал Трамп.

Зрители рассказали полиции о том, что видели вооруженного мужчину незадолго до первых выстрелов, но она не успела отреагировать. CNN со ссылкой на источник сообщает, что подозрительного человека заметила и полиция, за ним было предписано следить.

Пока неясно, как стрелок смог быстро попасть на крышу.

Крукса ликвидировал снайпер после того, как он сделал несколько выстрелов. Одна из пуль задела правое ухо Трампа, погиб участник митинга, еще двое были ранены — они находились в толпе зрителей между сценой и зданием, откуда вел огонь Крукс. Рядом с телом стрелка на крыше нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

По данным Associated Press и The Wall Street Journal, оружие было куплено отцом Крукса. В машине молодого человека нашли взрывные устройства, говорили источник WSJ.

Собеседник ABC добавил, что связи между стрелком и международным терроризмом не выявили.

Подозреваемый — выходец из пенсильванского района Бетел-Парк на юге Питтсбурга. Молодой человек прежде не попадал в поле зрения полиции. Он окончил школу в 2022-м и в том же году получил премию в $500 от организации по поддержке одаренной молодежи National Math and Science Initiative.

Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец. При этом молодой человек в январе 2021 года, когда пост президента занял Джо Байден, пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, поддерживавшей демократов.

Бывшая одноклассница Крукса в разговоре с WSJ рассказала, что он «никогда открыто не говорил о своих политических взглядах или о том, как он сильно ненавидел Трампа, или о чем-то еще».