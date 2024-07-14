Конгрессмен заявил об отказе усилить охрану Трампа перед покушением
Охрану экс-президента Дональда Трампа, на которого 13 июля совершили покушение, неоднократно просили усилить, сообщил в Х конгрессмен-республиканец Майк Уолтц.
«У меня есть очень надежные источники, сообщающие мне, что неоднократно поступали запросы об усилении охраны президента Трампа секретной службой», — написал он.
Однако, по его словам, эти запросы отклонял министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
Корреспондент Fox News Чэд Пеграм со ссылкой на коллегу Эдварда Лоуренса сообщил, что спикер палаты представителей Майк Джонсон общался утром после нападения на Трампа с Майоркасом и задал ему «острые вопросы о нарушении безопасности».
В Трампа выстрелили во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании, пуля задела его ухо. Во время стрельбы погиб один зритель, еще двое человек ранены, все они взрослые мужчины. Расследованием инцидента занимается ФБР.
Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс из этого же штата. ФБР сообщило, что он действовал в одиночку. Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец. При этом молодой человек в январе 2021 года, когда пост президента занял демократ Джо Байден, пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, поддерживавшей Демократическую партию. Нападавшего ликвидировали, рядом с ним нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.
Байден осудил покушение на Трампа. «В Америке нет места такому типу насилия», — подчеркнул он. Действующий лидер провел телефонный разговор с соперником после инцидента.
После покушения Трамп поблагодарил всех за поддержку. «Мы не будем бояться, а, наоборот, останемся стойкими в нашей вере и непокорными перед лицом зла», — добавил бывший президент США.
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