 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Конгрессмен заявил об отказе усилить охрану Трампа перед покушением

Конгрессмен Майк Уолтц заявил об отказе усилить охрану Трампа перед покушением
Сюжет
Выборы президента США
Охрану Трампа просили усилить, но министр внутренней безопасности США отказался это сделать, заявил конгрессмен-республиканец Вальц. В экс-президента стреляли, он жив. Нападавшего убили
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Охрану экс-президента Дональда Трампа, на которого 13 июля совершили покушение, неоднократно просили усилить, сообщил в Х конгрессмен-республиканец Майк Уолтц.

«У меня есть очень надежные источники, сообщающие мне, что неоднократно поступали запросы об усилении охраны президента Трампа секретной службой», — написал он.

Однако, по его словам, эти запросы отклонял министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Корреспондент Fox News Чэд Пеграм со ссылкой на коллегу Эдварда Лоуренса сообщил, что спикер палаты представителей Майк Джонсон общался утром после нападения на Трампа с Майоркасом и задал ему «острые вопросы о нарушении безопасности».

Трамп после покушения пообещал остаться стойким и непокорным
Политика
Дональд Трамп

В Трампа выстрелили во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании, пуля задела его ухо. Во время стрельбы погиб один зритель, еще двое человек ранены, все они взрослые мужчины. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс из этого же штата. ФБР сообщило, что он действовал в одиночку. Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец. При этом молодой человек в январе 2021 года, когда пост президента занял демократ Джо Байден, пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, поддерживавшей Демократическую партию. Нападавшего ликвидировали, рядом с ним нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Байден осудил покушение на Трампа. «В Америке нет места такому типу насилия», — подчеркнул он. Действующий лидер провел телефонный разговор с соперником после инцидента.

После покушения Трамп поблагодарил всех за поддержку. «Мы не будем бояться, а, наоборот, останемся стойкими в нашей вере и непокорными перед лицом зла», — добавил бывший президент США.

Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео

Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной

В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео

Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности

Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК

Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России

Трамп выступил с заявлением после покушения

Кадры с Трампом сразу после стрельбы

Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет

Покушение на Трампа попало на видео

Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп покушение Секретная служба охрана
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
NBC узнало о «потере импульса» по замене Байдена после выстрелов в Трампа
Политика
Очевидцы рассказали, что охрану Трампа предупредили о возможном покушении
Политика
В Кремле заявили, что Путин не планирует звонить Трампу после покушения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
В ожидании финала. Что происходит в последний день Евро Спорт, 15:44
Покушение на Трампа. Главное Политика, 15:37
Площадь лесного пожара у хутора Дюрсо на Кубани выросла в семь раз Общество, 15:33
Конгрессмен заявил об отказе усилить охрану Трампа перед покушением Политика, 15:30
ОАЭ осудили покушение на Трампа Политика, 15:14
Стоимость биткоина поднялась выше $60 тыс. Финансы, 15:06
Трамп после покушения пообещал остаться стойким и непокорным⁠ Политика, 14:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
NBC узнало о «потере импульса» по замене Байдена после выстрелов в Трампа Политика, 14:49
Трусова возобновила карьеру Спорт, 14:47
На кого из государственных деятелей совершали покушения. Фоторепортаж Политика, 14:27 
Очевидцы рассказали, что охрану Трампа предупредили о возможном покушении Политика, 14:20
Дрон второй раз за день атаковал поселок Белая Березка в Брянской области Политика, 14:14
Politico узнала о разочаровании Зеленского встречей с Байденом в США Политика, 14:05
Фотограф рассказал о первых минутах после покушения на Трампа Политика, 14:01