Минобороны предупредило об угрозе из-за украинской мины в Черном море
Минобороны предупредило об угрозе из-за украинской мины в Черном море
Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря из-за обнаружения в акватории дрейфовавшей украинской мины, сообщает Минобороны России.
В министерстве заявили, что обнаруженную мину в начале 2022 года разместили украинские военные, когда минировали прибрежную акваторию Черного моря.
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