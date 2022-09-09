Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

Locotenent Dimitrie Nicolescu (Фото: Forțele Navale Romane / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Румынский военный корабль подорвался на дрейфующей мине в Черном море, передает пресс-служба Военно-морских сил страны в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

По данным ведомства, корабль «Лейтенант Димитрие Николеску» (Locotenent Dimitrie Nicolescu) 8 сентября вышел из порта Констанца для выполнения миссии по обезвреживанию мины. Ее обнаружил корабль GSP «Falcon» на расстоянии около 25 морских миль (46 км) от порта Констанца.

Как пишет издание RFI, из-за ухудшения погодных условий в районе, где находилась военная мина, военным водолазам не удалось выполнить задачу. В итоге ночью корабль столкнулся с миной, в хвостовой части судна образовалась небольшая пробоина.

На корабле находился экипаж из 75 военнослужащих. По данным Reuters, никто из них не пострадал.

В конце марта румынские военные вновь обнаружили дрейфующую морскую мину. Ее обнаружило рыболовецкое судно «Олимпус-1» в 70 км от побережья Румынии. После этого глава штаба ВМС страны поручил провести разведку квадрата, где была замечена мина. Минный заградитель «Вице-адмирал Константин Бэлеску» с группой водолазов был отправлен на поиск и нейтрализацию снаряда. В итоге мина была уничтожена. Кроме Румынии, мины в Черном море уже обезвреживали военные Турции и Болгарии.