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Общество ,  
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У побережья Батуми взорвалась мина

«Рустави-2»: в море у побережья Батуми взорвалась мина
В результате взрыва никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, передает телеканал «Рустави — 2»

У побережья Батуми взорвалась мина
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В Черном море у берегов грузинского города Батуми произошел взрыв, передает телеканал «Рустави — 2».

По данным канала, примерно в 25 метрах от берега взорвалась морская мина. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, говорится в материале.

Interpress и Ambebi публикуют видео предположительного момента инцидента, на роликах снят берег моря и слышен взрыв, а также виден дым, поднимающийся над пирсом. На пляж прибыли сотрудники спасательной службы и правоохранительные органы, передают издания.

Житель Батуми рассказал РБК, что услышал «громкий хлопок». «Я живу рядом. Сам находился дома в этот момент, но звук слышал», — рассказал он.

По его словам, во дворе его дома часто взрывают петарды, а в последнюю неделю потряхивало от землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии. «Но было уж слишком громко — почти все сигнализации на машинах сработали», — сказал очевидец.

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взрыв Батуми мина Черное море
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