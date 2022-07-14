Лукашенко объяснил, когда была «потеряна» Украина

По мнению президента Белоруссии, Киев сам отказался от «славянской идентичности». При этом Лукашенко убежден, что «братский украинский народ» удастся вернуть

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru / Global Look Press)

Украина была потеряна еще задолго до начала российской военной операции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

По его словам, это произошло, когда украинские политики «сами отказались от славянской идентичности».

«Когда нам чудом удавалось привести на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах. Но чего бы нам это ни стоило, на открытии «Славянского базара» звучал украинский язык. И будет звучать, в том числе сегодня. Более того: он будет здесь звучать всегда!» — сказал Лукашенко.

Создавая этот фестиваль, в республике и подумать не могли, что единый славянский мир с тысячелетней историей «будет поставлен в условия политического и культурного выживания», а такие простые человеческие ценности, как дружба, доверие, искренность, будут утрачены, отметил он.

Невообразимо также, что «с политической карты исчезнет дружественная нам Югославия, постсоветское пространство погрузится в череду вооруженных конфликтов», а НАТО будет продвигаться на восток, «раскидав славян по разные стороны баррикад», продолжил Лукашенко.

Вместе с тем президент убежден, что «братский украинский народ вернется в свою семью», «славянская душа», несомненно, «все выдержит, в очередной раз перестрадает», а идеи добра, мира и справедливости вновь одержат верх, заключил он.

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Белорусский президент еще в конце января обещал вернуть Украину в «лоно славянства». Он называл действия Запада попыткой «утопить в крови российско-украинское братство» и призывал сберечь «славянское братство» во что бы то ни стало. Киев же Лукашенко просил «отмахнуться от этих заокеанских хозяев», которые «никакого счастья не принесут»: как только Украина станет неугодной Западу, он, убежден глава Белоруссии, выкинет ее «на помойку истории». «Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов», — указывал он, подчеркнув, что путь славян — «путь миролюбия и согласия». Хотя «правда на стороне братской России», для белорусов столкновение русских и украинцев — трагедия, заявлял президент.

О том, что русские и украинцы — единый народ, неоднократно говорил и президент России Владимир Путин. В частности, он писал об этом в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной в июле прошлого года на русском и украинском языках. В частности, в ней он утверждал, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». Президент убежден, что «подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией», поскольку русские и украинцы — «один народ». В начале марта этого года Путин подтвердил свой тезис. «Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ», — подчеркнул он.