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Лукашенко объяснил, когда была «потеряна» Украина

По мнению президента Белоруссии, Киев сам отказался от «славянской идентичности». При этом Лукашенко убежден, что «братский украинский народ» удастся вернуть
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru / Global Look Press)

Украина была потеряна еще задолго до начала российской военной операции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

По его словам, это произошло, когда украинские политики «сами отказались от славянской идентичности».

«Когда нам чудом удавалось привести на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах. Но чего бы нам это ни стоило, на открытии «Славянского базара» звучал украинский язык. И будет звучать, в том числе сегодня. Более того: он будет здесь звучать всегда!» — сказал Лукашенко.

Создавая этот фестиваль, в республике и подумать не могли, что единый славянский мир с тысячелетней историей «будет поставлен в условия политического и культурного выживания», а такие простые человеческие ценности, как дружба, доверие, искренность, будут утрачены, отметил он.

Невообразимо также, что «с политической карты исчезнет дружественная нам Югославия, постсоветское пространство погрузится в череду вооруженных конфликтов», а НАТО будет продвигаться на восток, «раскидав славян по разные стороны баррикад», продолжил Лукашенко.

Вместе с тем президент убежден, что «братский украинский народ вернется в свою семью», «славянская душа», несомненно, «все выдержит, в очередной раз перестрадает», а идеи добра, мира и справедливости вновь одержат верх, заключил он.

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Белорусский президент еще в конце января обещал вернуть Украину в «лоно славянства». Он называл действия Запада попыткой «утопить в крови российско-украинское братство» и призывал сберечь «славянское братство» во что бы то ни стало. Киев же Лукашенко просил «отмахнуться от этих заокеанских хозяев», которые «никакого счастья не принесут»: как только Украина станет неугодной Западу, он, убежден глава Белоруссии, выкинет ее «на помойку истории». «Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов», — указывал он, подчеркнув, что путь славян — «путь миролюбия и согласия». Хотя «правда на стороне братской России», для белорусов столкновение русских и украинцев — трагедия, заявлял президент.

О том, что русские и украинцы — единый народ, неоднократно говорил и президент России Владимир Путин. В частности, он писал об этом в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной в июле прошлого года на русском и украинском языках. В частности, в ней он утверждал, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». Президент убежден, что «подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией», поскольку русские и украинцы — «один народ». В начале марта этого года Путин подтвердил свой тезис. «Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ», — подчеркнул он.

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Елена Чернышова
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