Лукашенко назвал трагедией белорусов «столкновение» россиян и украинцев

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белоруссия поддерживает Россию, но «столкновение» россиян и украинцев стало трагедией для белорусов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Запись его выступления опубликовало БелТА.

«Наша трагедия, белорусов, только в том, что сегодня столкнулись два братских народа — россияне и украинцы. Это наша трагедия. Но мы всегда говорим, что правда сильнее, и сегодня правда на стороне братской России», — сказал он.

Лукашенко назвал Белоруссию «единственной» страной, которая поддерживает Россию, и добавил, что по ту сторону конфликта находятся почти полсотни государств, которые «фактически воюют против России на Украине».

Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине, но Минск не стремится в нем участвовать, ранее заявил Лукашенко. Он также сообщил о провокациях Киева и попытках атаковать белорусские военные объекты. Удары со стороны Украины были предотвращены с помощью ПВО, заявил белорусский президент.

Лукашенко не раз говорил, что Белоруссия не планирует участвовать в российской спецоперации на Украине. На фоне этих заявлений в мае в Белоруссии началась внезапная проверка войск, а в июне Минобороны страны анонсировало «мобилизационные учения» у границ с Украиной.